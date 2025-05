Lawson provoca el caos y saca a Fernando Alonso de pista en la sprint de Miami

Fernando Alonso llegaba a la carrera sprint del Gran Premio de Miami con esperanzas renovadas. El asturiano se había colado milagrosamente en la SQ3 y partiría desde la décima posición. Con un Aston Martin que parecía más competitivo que en otras citas, soñaba con estrenar su casillero de puntos.

Y lo cierto es que la salida fue brillante. En apenas unos metros, Alonso ya rodaba octavo. Ese puesto le otorgaba un punto valioso y, sobre todo, moral. El coche tenía ritmo. Él tenía ganas. Y el escenario pintaba bien.

Pero en la vuelta 16 todo se torció. Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, embistió a Alonso en plena pelea por posición. Fue un toque claro. El alerón delantero del neozelandés impactó contra la parte trasera del Aston Martin. El resultado: Fernando contra el muro y fuera de carrera. El punto se esfumó, y con él, la ilusión del fin de semana.

fernando: maybe i can finally get points

lawson: i don’t think so



like what was he even thinking here????pic.twitter.com/OfZ0M7gOyb — luna (@stiiluna_) May 3, 2025

Sin sanción y con reproches

Lo más sorprendente fue la reacción posterior. Dirección de carrera no sancionó la maniobra. Ningún aviso. Ningún castigo. Y para colmo, Lawson culpó a Alonso del incidente. Según sus palabras, fue el español quien lo "estranguló" en la curva. Fernando, por su parte, no quiso alimentar la polémica. Se limitó a mostrar su frustración con el equipo y su estrategia, dejando entrever que había potencial para más. No cargó contra el joven piloto, pero el gesto serio al bajarse del coche lo decía todo.

Una vez más, Alonso se queda sin premio. Esta vez no por falta de ritmo, sino por un error ajeno que acabó con sus opciones. Miami pudo ser un punto de inflexión. Pero se convirtió en otro capítulo amargo. El campeonato sigue, pero la paciencia se agota. Y si algo ha demostrado Alonso en su carrera, es que cuando no se siente respaldado, no suele callarse. El golpe de Lawson no solo arruinó la carrera de Alonso, sino también una oportunidad clave para el equipo. Cada punto cuenta en esta temporada, y el de Miami duele más por cómo se perdió. ¿Habrá consecuencias en los próximos días?