Le dieron a elegir: México o la F1 y Checo Pérez eligió lo impensable

Checo Pérez no solo dejó su país para correr. También dejó su hogar, sus costumbres, su tierra. Como tantos pilotos de Fórmula 1, tuvo que mudarse a Europa. Pero para él, no fue solo una decisión profesional. Fue un sacrificio familiar y personal.

Durante una charla en el canal de YouTube de Shanik Berman, su padre reveló lo que muchos no sabían: Checo no puede vivir en México más de 35 días al año. Su residencia suiza, necesaria para mantenerse en el mundo de la F1, se lo impide. Cuando corre en México, esos días no cuentan como “presencia” en su país, porque se consideran parte de su trabajo.

Hoy en día, Checo y su familia viven en Mónaco. Un lugar de lujo, sí, pero lejano. Lejano del corazón, de los suyos, del país que representa con orgullo cada vez que se sube al monoplaza.

Una decisión obligada

Según informa GP Fans, este no fue un capricho. Fue una decisión obligada. Checo tuvo que elegir entre seguir con su carrera o permanecer en México. Y eligió lo impensable: renunciar a su país para seguir compitiendo al máximo nivel del automovilismo.

Su carrera en Red Bull lo demuestra. Fue fichado a finales de 2020 cuando su futuro en la F1 parecía acabado. Pero sorprendió a todos. Ayudó a Max Verstappen a conquistar su primer campeonato en 2021. Y luego, en 2022 y 2023, impulsó al equipo a conseguir los títulos de constructores.

Incluso logró una histórica victoria en el Gran Premio de Mónaco. Pero la presión fue creciendo. Su rendimiento comenzó a decaer. Empezaba fuerte cada año, pero no lograba sostener el ritmo.

En 2024, terminó en octavo lugar. Un puesto duro para quien compite al lado del tricampeón mundial. De hecho, ningún compañero de campeón había tenido una posición tan baja en 41 años. Aun así, sigue allí. Lejos de casa, pero firme. Porque, aunque Checo haya tenido que renunciar a vivir en México, nunca ha dejado de representarlo. Cada vuelta que da en la pista, la da con el corazón puesto en los colores de su país, demostrando que, aunque esté lejos, México siempre va con él dentro del casco.