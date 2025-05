Leclerc la lía contra Ferrari, señala al culpable y desata la tormenta en Fórmula 1

Ferrari ha vuelto a decepcionar. Esta vez, en uno de los Grandes Premios más importantes de su calendario: el GP de Emilia Romagna. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton, los dos grandes nombres del equipo, han logrado pasar a la Q3. Un duro golpe para los tifosi que esperaban ver a su escudería brillar en casa.

El resultado ha sido desolador: Leclerc saldrá en la posición 11 y Hamilton, en la 12. Por delante, equipos como Williams y Aston Martin les han superado. Incluso McLaren, Red Bull y Mercedes se han mostrado claramente superiores. El Ferrari, simplemente, no está a la altura. Y eso ha sacado de quicio a Charles Leclerc.

El piloto monegasco no se ha mordido la lengua tras la clasificación. Sus declaraciones han sido directas y contundentes: “No funciona nada en el coche. Sólo con mucha carga estamos más o menos bien, pero no podemos clasificar. Empezamos demasiado atrás para soñar con nada”. El tono de Leclerc no fue el de un piloto frustrado, sino el de alguien que ya no ve salida. Aunque dijo tener claro dónde se pierde tiempo, también dejó en el aire una duda peligrosa: “Sé qué hay que hacer para mejorar. Si lo vamos a hacer o no ya es otro tema distinto”.

“I can fight as much as I want but I cannot do miracles.”



