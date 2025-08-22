Lewis Hamilton en peligro, el inesperado candidato que quiere Ferrari

La temporada 2025 no está siendo amable con Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo atraviesa un bache que pocos esperaban. Sus resultados en Ferrari no terminan de convencer a los tifosi. Algunos ya se atreven a decir que ficharlo fue un error. Palabras duras para un piloto que ha marcado una era en la Fórmula 1.

En medio de este panorama complicado, Bernie Ecclestone, el exjefe de la F1, no ha dudado en opinar. Conocido por sus declaraciones polémicas, ha vuelto a sacudir el mundo del automovilismo. Aprovechando la situación de Hamilton, Ecclestone apuntó directamente a un posible sustituto que ha dejado a muchos con la boca abierta: Gabriel Bortoleto, piloto brasileño de Sauber.

Según Bernie, los italianos sueñan con ver a Bortoleto en Ferrari. “Para los italianos, la respuesta a la pregunta ‘¿quién debería ser el próximo piloto?' es Gabriel Bortoleto”, afirmó. El expropietario de la competición no se quedó ahí: destacó que las actuaciones de Bortoleto, incluso en un equipo de mitad de tabla, merecen toda la atención de la Scuderia. Lo calificó, sin rodeos, como “valioso como el oro”.

Gabriel Bortoleto, la joven promesa que seduce a Ferrari

Bortoleto no es un desconocido para quienes siguen de cerca la F1. Aunque debuta esta temporada, sus actuaciones ya llaman la atención de pilotos y expertos por igual. Fernando Alonso, excompañero de Hamilton y leyenda viva de la Fórmula 1, ha mostrado su admiración públicamente. El asturiano incluso ha decidido apadrinarlo a través de su agencia, 'A14 Management', respaldando así su proyección futura.

El brasileño se caracteriza por una madurez sorprendente para su edad y un talento natural que ha brillado en Sauber. Su estilo agresivo, pero calculado, ha encendido rumores sobre un posible salto a Ferrari en el futuro cercano. Con Hamilton atravesando un momento difícil, Bortoleto aparece como una alternativa fresca y prometedora, capaz de devolver entusiasmo a la escudería italiana.

Mientras los aficionados debaten sobre el futuro del británico, Ferrari y sus seguidores tienen que mirar más allá del presente. La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿Es el momento de apostar por la juventud y dejar atrás a un campeón que aún lucha por recuperar su mejor versión?