Lewis Hamilton se rinde en Ferrari

En la temporada 2025, Lewis Hamilton atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. A pesar de haber ganado la sprint en China, el piloto británico se ha desplomado en el resto de la temporada. Actualmente, ocupa la séptima posición en el campeonato de pilotos, y las expectativas para lo que resta del año no son alentadoras. En declaraciones recientes a Planet F1, Hamilton admitió que no espera una mejora en las próximas carreras y que está experimentando un dolor constante debido a los problemas con su coche.

Un año de sufrimiento

La situación de Hamilton es difícil de entender para sus seguidores. Como campeón mundial en siete ocasiones, nadie esperaba que su rendimiento fuera tan flojo. "Creo que sufriré también en Miami. No sé cuánto tiempo más voy a sufrir, pero sin duda, es doloroso", confesó el piloto, que parece resignado a que esta temporada no tendrá la misma suerte que en años anteriores. Hamilton ha estado luchando con un coche que, a pesar de sus esfuerzos, no le ofrece el rendimiento que necesita para estar en la parte superior de la clasificación.

El piloto reconoce que el coche le está costando mucho en las curvas, donde pierde gran parte de su tiempo. Aunque comparte datos con su compañero Charles Leclerc, parece que la puesta a punto del coche de Ferrari no es la misma, lo que le genera aún más dificultades. A pesar de que Ferrari está trabajando en mejoras para las siguientes carreras, Hamilton no tiene esperanza de que estos cambios puedan mejorar su situación en el corto plazo.

La competencia y la diferencia con Leclerc

El Gran Premio de Miami será la próxima cita de la temporada, y Hamilton ya se ha mostrado pesimista. A pesar de que Ferrari está preparando mejoras para su coche, el siete veces campeón no tiene confianza en que eso le permita mejorar su rendimiento. "Él y su lado del garaje están haciendo un mejor trabajo", dijo Hamilton sobre Leclerc, quien parece estar aprovechando mucho mejor los recursos disponibles. Mientras tanto, Hamilton seguirá luchando con un coche que no se adapta a su estilo, y la temporada de 2025 se perfila como una de las más complicadas de su carrera.

A medida que la temporada avanza, parece que Hamilton tendrá que seguir lidiando con sus problemas técnicos y con la creciente competitividad de otros equipos. Sin embargo, el piloto británico sigue siendo un referente, aunque su lucha por el campeonato este año ya parece fuera de su alcance.