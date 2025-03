Liam Lawson en la cuerda floja, la última decisión de Red Bull que complica su futuro

La temporada de Fórmula 1 está en marcha, y Red Bull se enfrenta a un dilema que podría afectar el futuro de Liam Lawson en el equipo. A pesar de que Max Verstappen sigue siendo la figura clave en el conjunto austriaco, la falta de puntuaciones de Lawson en los primeros Grandes Premios de la temporada ha generado preocupación. Si bien Red Bull es uno de los equipos más potentes de la parrilla, el rendimiento de Lawson en las primeras carreras no ha estado a la altura de lo esperado.

El director de Red Bull, Christian Horner, no ha ocultado su preocupación por la situación de Lawson. En declaraciones a 'Sky Sports F1', Horner subrayó que el equipo necesita a ambos pilotos luchando por los primeros puestos si quieren mantenerse competitivos frente a rivales como McLaren, Ferrari y Mercedes. “No se puede hacer con una sola pierna”, afirmó, resaltando lo difícil que es para Red Bull depender únicamente de Verstappen para los puntos. La presión sobre Lawson está aumentando, y el equipo espera que el joven piloto encuentre pronto el ritmo necesario.

Red Bull to consider replacing driver Liam Lawson with Yuki Tsunoda after just two races of the new season 🤔 pic.twitter.com/210Zlpx1QD