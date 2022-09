Lío en Alpine: Rossi, 1º contra Alonso y ahora atiza a su relevo ideal

Cuando la tranquilidad parecía haber regresado a Alpine para afrontar el último tramo del Mundial, ya casi sin alicientes vivos, Laurent Rossi ha vuelto a las andadas rompiendo la tregua. El mandamás de la escudería, tras sentirse traicionado por Fernando Alonso cuando Aston Martin hizo oficial la llegada del asturiano al equipo a partir de 2023, no ha querido dejar pasar la oportunidad para atizar otro varapalo a Oscar Piastri, quien estaba considerado en la marca con sede en Enstone como el relevo ideal para el bicampeón del mundo.

Piastri, que esta temporada es el piloto reserva de Alonso y Ocon, dejó muy buenas impresiones durante su paso por la Fórmula 2 y, siendo miembro de la Academia Alpine, su salto a la categoría reina no se hizo esperar. Es cierto que esta campaña ha tenido por delante al español y al francés, pero la salida del primero le había situado como un sustituto perfecto para él.

No obstante, hace algunos días McLaren oficializó su llegada al finalizar el presente curso y, tras ello, Piastri se ha convertido en el nuevo enemigo de Laurent Rossi: tras Fernando Alonso, ahora le toca a él.

En declaraciones recogidas por Crash, el CEO de Alpine no ha podido ser más contundente con su ataque, dejando al joven piloto australiano por los suelos aludiendo un fallo de primera magnitud confiando en él hace un año: “Dejamos la puerta entreabierta al no obligarlo a entrar con un contrato tan estricto que le impidiera moverse. Es un descuido porque nunca pensamos que cuando das tanto a alguien, cuando le das formación, un papel de reserva, un asiento en un equipo compañero, no lo va a tomar después de tantos años ganando gracias a ello”.

Alpine, con toda la calma del mundo

Es más, Rossi también ha aprovechado la ocasión, aparte de para meter a Oscar Piastri en la lista negra de la escudería francesa, para afirmar que están siendo muy cautos para elegir al sustituto de Fernando Alonso en 2023.

Además del oceánico, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly también se han postulado como reemplazos del asturiano, pero, por el momento, Alpine estudiará otras alternativas para evitar fracasar de nuevo en este ámbito.