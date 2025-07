Lo que Fernando Alonso le ofreció a Verstappen si deja Red Bull no tiene desperdicio

El rumor que más suena en la Fórmula 1 es que Max Verstappen podría abandonar Red Bull y estar ya en negociaciones con Mercedes. Esto ha revolucionado el paddock y todos quieren saber qué piensan los pilotos al respecto. Fernando Alonso, uno de los veteranos más respetados, fue claro y directo cuando le preguntaron.

“No me importa mucho lo que haga Max. Si quiere un consejo, se lo doy... pero por mucho dinero”, dijo con una sonrisa y dejando claro que no quiere entrar en polémicas. Alonso prefiere mantenerse al margen y centrarse en su propio camino con Aston Martin. No está para dramas ni para hablar de movimientos ajenos, sino para mejorar su rendimiento y el de su coche.

Fernando está concentrado en las mejoras que trae Aston Martin para el GP de Silverstone. Aunque habla de actualizaciones “menores”, sabe que cada detalle cuenta. “Un toque en el suelo, nada demasiado obvio, pero todo es bienvenido”, explica. Para él, la clave está en combinar diferentes ajustes y sacar el máximo provecho posible.

Max Verstappen is open to leaving Red Bull to join Mercedes for the 2026 F1 season, with talks intensifying ahead of this weekend's British Grand Prix, according to Sky in Italy 👀🚨 pic.twitter.com/7y6WtEPsjt