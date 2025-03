Max Verstappen no lo quiere, el polémico cambio de Red Bull que genera malestar en el equipo

La tensión en Red Bull sigue en aumento. La escudería austriaca está a punto de hacer un nuevo movimiento en su alineación de pilotos, y no todos están de acuerdo. El cambio de Liam Lawson por Yuki Tsunoda parece inminente, pero Max Verstappen no lo aprueba. El tricampeón neerlandés cree que es una decisión apresurada, y su descontento se suma al malestar que ya existe en el equipo.

Un cambio inesperado

Liam Lawson llegó a Red Bull con grandes expectativas, pero en solo dos carreras su futuro ha quedado en duda. En Australia y China, el neozelandés no estuvo a la altura, terminando en las últimas posiciones. Eso ha sido suficiente para que Helmut Marko y Christian Horner decidan que no puede seguir.

Según 'De Telegraaf', la decisión se tomará tras una reunión en la fábrica de Red Bull. Si no hay cambios de última hora, Yuki Tsunoda será su reemplazo y el anuncio oficial podría darse antes del Gran Premio de Japón.

🚨OFICIAL 🚨



‼️Yuki Tsunoda es piloto de Red Bull



💥Reemplazará a Liam Lawson y será compañero de equipo de Max Verstappen #F1

pic.twitter.com/Rwxb8BF6I4 — SoyMotor.com (@SoyMotor) March 27, 2025

La situación recuerda a lo ocurrido con otros pilotos en el pasado. Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo y Sergio Pérez también fueron apartados cuando sus resultados no convencieron. Ahora, Lawson parece ser el siguiente en la lista de descartes.

Verstappen no lo aprueba

A diferencia de la dirección del equipo, Max Verstappen no ve con buenos ojos este movimiento. El neerlandés considera que dos carreras son muy pocas para evaluar el rendimiento de un piloto y cree que se está siendo demasiado duro con Lawson.

Su desacuerdo genera un nuevo foco de tensión dentro del equipo. Verstappen es la gran estrella de Red Bull, pero eso no significa que siempre tenga la última palabra en las decisiones estratégicas.

El precedente más reciente es el caso de Sergio Pérez. A pesar de que su rendimiento en 2024 fue decepcionante, la manera en que Red Bull rescindió su contrato antes de tiempo no fue del agrado de todos. Ahora, con Lawson, la historia parece repetirse.

El equipo quiere resultados inmediatos y no tiene paciencia con los pilotos que no rinden al instante. Pero, ¿es este el camino correcto? Verstappen cree que no, y su malestar podría generar más problemas en el futuro.