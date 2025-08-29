Max Verstappen no puede creer que Checo Pérez vuelva a la F1: lo que dijo te dejará sin palabras

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac. El anuncio tomó por sorpresa a muchos, pero no a Max Verstappen. Su excompañero en Red Bull se mostró emocionado y feliz por esta nueva etapa. Apenas se supo la noticia, Max envió un mensaje para felicitar a Checo.

“Estoy muy contento por él. Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien. Me alegra verlo de nuevo en la parrilla”, dijo el tetracampeón del mundo antes del Gran Premio de Países Bajos. Verstappen destacó que, aunque el desempeño de Checo dependerá del coche, esta es una oportunidad para comenzar de cero y disfrutar la F1 como antes.

Max recordó la época en que Checo fue su compañero en Red Bull. Juntos lograron grandes cosas, y la presencia del mexicano contribuyó a que Max alcanzara sus títulos y que la escudería se consagrara en el Campeonato de Constructores. Ahora, con Cadillac, Checo tendrá la posibilidad de demostrar todo su talento nuevamente.

“Cuando vi las noticias le mandé un mensaje, estoy muy contento de que haya recibido un asiento, es una gran persona, estoy muy feliz de verlo de vuelta en la parrilla.”



- Max Verstappen sobre @SChecoPerez pic.twitter.com/jMMsBkQApa — SANGRE CHEQUISTA (@RBChequista) August 28, 2025

Reflexión sobre la temporada y el futuro

La temporada 2025 no ha sido fácil para Verstappen. Mientras McLaren crece con fuerza, el auto de Max enfrenta problemas de rendimiento. Sus reemplazos en Red Bull, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, no han logrado acompañarlo como lo hacía Checo. Desde la salida del mexicano, Verstappen ha ganado solo dos carreras, mientras que sus compañeros suman apenas siete puntos en total.

Verstappen es consciente de que la experiencia y la tranquilidad son claves para rendir en la F1. “Una mitad de temporada no define lo que puedes hacer. Checo sabe relajarse y disfrutar de la pista”, comentó. Además, le dio un consejo claro: volver a disfrutar. “Ha demostrado muchas cosas grandes antes y durante su tiempo en Red Bull. Solo tiene que volver a pasárselo bien”, finalizó Max.

El regreso de Checo promete emociones en la F1. Para Verstappen, ver a su amigo y excompañero de nuevo en la parrilla es motivo de alegría. Y para los fans, será una historia que vale la pena seguir de cerca. Sin duda, el reencuentro de Verstappen y Checo en la pista será uno de los momentos más esperados de la próxima temporada.