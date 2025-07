Max Verstappen rompe el silencio y lo confirma, adiós rumores, este será su futuro en la Fórmula 1

Max Verstappen ha hablado y su mensaje no deja lugar a dudas: seguirá en Red Bull. El tricampeón mundial ha confirmado que no tiene intención de activar la famosa cláusula de salida de su contrato. Esa que muchos creían que podría usar para cambiar de equipo si el rendimiento no acompañaba. Pero no, al menos por ahora, Verstappen se queda.

El neerlandés ha cerrado así un capítulo de rumores que llevaba meses dando vueltas en el paddock. Se le vinculó con Mercedes, incluso con Aston Martin. Se decía que ya no estaba cómodo tras la agitación interna en Red Bull. Pero Max ha sido claro: no quiere moverse.

"Estoy feliz aquí", declaró tras el Gran Premio de Bélgica. Además, recordó que tiene contrato hasta 2028. Y, lo más importante, aseguró sentirse comprometido con el proyecto. Incluso después de todos los cambios recientes dentro del equipo.

Sin cláusula, pero con condiciones

Aunque Verstappen ha asegurado su continuidad, hay matices. La cláusula de rendimiento, que le habría permitido salir si no estaba entre los tres primeros en el campeonato antes del parón veraniego, ya no está activa. Gracias a sus buenos resultados esta temporada, el requisito no se ha cumplido. Por tanto, no puede usarla… aunque tampoco parece que quiera.

Sin embargo, eso no significa que el futuro esté completamente cerrado. Desde dentro de Red Bull, figuras como Helmut Marko han dejado caer que si el equipo deja de ser competitivo en 2026, cuando llegue el nuevo reglamento y el motor propio, Verstappen podría plantearse otras opciones. Él mismo ha dicho que, si deja de disfrutar, entonces hablará con el equipo.

Por ahora, todo apunta a continuidad. Max confía en la estructura que se está formando alrededor de él, y se siente parte del desarrollo del coche. Además, la llegada de nuevos ingenieros y la estabilidad del equipo técnico han reforzado su decisión de quedarse. Eso sí, el mensaje es claro: mientras Red Bull le dé un coche competitivo, Verstappen estará al volante. Si las cosas cambian en el futuro, ya se verá. Pero por ahora, los rumores quedan enterrados. Max no se mueve.