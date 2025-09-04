McLaren dice la verdad: así fue el problema oculto que arruinó la carrera de Norris

La temporada de Fórmula 1 está que arde. Este año, hay dos claros candidatos al título, y Max Verstappen ha quedado fuera de la pelea por completo frente a los McLaren. Oscar Piastri lidera el campeonato, pero Lando Norris ha demostrado que no se rinde, con tres victorias en las últimas cuatro carreras.

El Gran Premio de Países Bajos era crucial para el británico. Una victoria podría haberlo dejado a solo un punto de su compañero. Sin embargo, el fin de semana empezó complicado. Norris quedó segundo en la clasificación, detrás de Piastri, y en la largada perdió posiciones frente a Verstappen. Esto le dio una ligera ventaja a su compañero australiano.

Durante la carrera, Norris tuvo oportunidades de adelantarlo, sobre todo tras los reinicios. Pero nada salió como esperaba. A siete vueltas del final, comenzó a ver humo saliendo de su MCL39. La potencia del coche cayó de golpe y el piloto tuvo que detenerse por completo. La frustración era evidente. Las sospechas iniciales apuntaban al motor Mercedes, como suele pasar en estos casos. Pero la realidad era otra.

El verdadero problema: el chasis

Andrea Stella, director de McLaren, aclaró lo ocurrido tras analizar el coche. La falla no fue del motor. El problema estaba en el chasis. Una pieza falló, provocando la pérdida de potencia y el abandono de Norris. “Hemos identificado un problema de chasis y realizaremos una revisión completa antes de Monza”, aseguró Stella.

Se trató de la primera falla técnica del equipo en toda la temporada, después de una larga racha de fiabilidad impecable. Para McLaren, fue un golpe duro, pero también una oportunidad para aprender. Stella confirmó que todo el equipo revisará el monoplaza a fondo, solucionará el problema y se asegurará de que no vuelva a afectar el rendimiento en lo que queda de campeonato.

Aunque Norris se fue de Zandvoort con cero puntos, el equipo mantiene la calma. La atención ahora se centra en el Gran Premio de Italia. McLaren quiere que su piloto vuelva al podio y siga la pelea por el título sin contratiempos técnicos. Lo cierto es que, tras un fin de semana difícil, el mensaje es claro: el equipo reconoce el error y trabaja para que no se repita.