Mercedes rechaza la petición de Hamilton y se quedan en último lugar

Este año, todos están teniendo que luchar contra un rival silencioso con el que no contaban al principio de temporada, el porposing. Ese violento bote que experimenta el vehículo cuando circula a gran velocidad afecta todos los equipos, pero hay una escudería en concreto que está sufriendo más de lo previsto este efecto inesperado, Mercedes. Los alemanes no aciertan con la tecla que les permita solucionar este problema y se están quedando atrás en los avances.

Otros equipos como Ferrari, Red Bull o Alpine han estado incluyendo mejoras desde la primera carrera del campeonato para paliar todos los problemas del monoplaza que no se pueden ver en pretemporada, pero sí durante el transcurso del año, pero en concreto, han centrado gran parte de sus mejoras en paliar los efectos del porpoising, algo que Hamilton ha pedido y solicitado en más de una ocasión a Toto Wolff, pero que, de momento, ha obtenido su negativa.

“Lo necesitamos ya, no dentro de tres carreras”, claro y conciso ha sido el piloto británico, que ya avisaba en la pretemporada de los problemas de su monoplaza:” ahora mismo no estamos para ganar carreras”. Por aquel entonces nadie le creyó, pero tras tres carreras disputadas, ya nadie duda de que el W13 tiene problemas, el coche no convence ni a ingenieros ni a pilotos. Ferrari es superior y Red Bull mejora con cada circuito. Se están quedando los últimos.

“Habrá muchas llamadas y mucho trabajo. Hacen faltan mejoras, necesitamos que todos lo hagan, no nos dejaremos nada atrás y hay que asegurarse de que nuestra hambre sigue ahí. Si todos mejoran, Red Bull dará un salto similar también y no será fácil. La desventaja es bastante grande ahora, pero queda mucho”, afirmaba el francés en el circuito de Australia.

A pesar de la petición y las presiones del piloto, Mercedes y Toto Wolff se mantienen firmes, tal y como apuntan desde Brackley y ha recogido el medio AMuS:” Lo mejor que podemos hacer en este momento es estar a medio segundo de los mejores. Sería demasiado atrevido afirmar que seremos tan buenos como Ferrari. Supone un gran esfuerzo y ellos tienen un coche muy bueno en todos los circuitos”.

“Hemos realizado más de 100 experimentos con la configuración del coche; la distancia con respecto del suelo, hacia arriba y hacia abajo, con mayor o menos amortiguación, el posicionamiento de las alas, diferentes alerones traseros… Pero todavía no hay señales de una solución”, apuntan desde Alemania. Por ello, se prevé que hasta el parón estival de agosto no puedan solucionar del todo el problema del porpoising. La pregunta que se hacen ahora en Mercedes es ¿podrán llegar con opciones de título a esa fecha?