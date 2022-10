Mercedes se revela contra la FIA y podrían ser multados como Red Bull

Max Verstappen se ha proclamado bicampeón del mundo en Japón tras la sanción que la FIA impuso a Charles Leclerc por salirse en la última curva del circuito de Suzuka. Tras conocerse la victoria, apareciendo diversas informaciones, todas ciertas, acerca unas irregularidades de Red Bull en sus presupuestos. La marca austriaca había superado el límite presupuestario impuesto por la organización y, por lo tanto, estos serán multados. El problema, o así al menos lo ve Toto Wolff, reside en la tipificación de la infracción, ya que, según el máximo responsable de Mercedes, esta ha sido calificada como menor y, por lo tanto, no sería de extrañar que ellos hicieran lo mismo en el futuro.

Así lo ha reconocido el propio Toto Wolff en una entrevista para Corriere dello Sport:” Si han gastado dos millones de euros más, podrían cerrar el asunto pagando a la FIA cinco veces esa cantidad. Y en ningún caso sería justo porque daría el derecho a hacer trampas pagando una multa. Mercedes ya ha hablado de ello, y si se hace, estamos listos para preparar un presupuesto extra y la consiguiente multa para recuperar rendimiento y volver a la parte delantera”, afirma el de Mercedes.

Toto Wolff ha reconocido públicamente que dependiendo de cuales sean las consecuencias que la FIA tome contra Red Bull, ellos romperán o no las reglas el año que viene. Lo cierto es que las sanciones pueden ser muy variadas, desde una sanción económica, lo más probable, a una sanción deportiva menor, que pueden ir desde reducir su presupuesto del año que viene hasta dejar sin correr a la escudería una carrera.

Dicho esto, desde Red Bull, Helmut Marko ha asegurado que no tienen miedo, ellos creen que no han superado el límite presupuestario y aunque la gran mayoría de las marcas lo dan por hecho, aún se encuentran en conversaciones con la FIA para aclarar el asunto. A pesar de ello, y ante la amenaza de una posible sanción, el asesor de Red Bull no se ha mostrado muy preocupado en declaraciones a F1 Insider:” La FIA ha demostrado que castiga de manera leve las violaciones aún más extremas de las regulaciones”.

Sea como fuere, la sanción que la FIA imponga a Red Bull, en el caso de que se demuestre que han superado el límite salarial, podría suponer una tendencia de infracciones que los equipos estarían dispuestos a asumir, ya que, si el riesgo por romper una regla es menor que el objetivo que se pretende conseguir, valdrá la pena hacerlo, o al menos así piensas en Mercedes.