Michael Schumacher sorprende con su primera prueba de vida en 12 años y emociona al mundo

Michael Schumacher ha dado una señal de vida después de 12 años de total hermetismo. La noticia ha conmovido a millones de seguidores y fanáticos del automovilismo alrededor del mundo. Esta pequeña, pero significativa, prueba de su existencia llegó de la mano de una iniciativa benéfica promovida por el legendario piloto Sir Jackie Stewart. El tricampeón del mundo de Fórmula 1 organizó una subasta para recaudar fondos a favor de la investigación sobre la demencia. Para ello, reunió las firmas de los campeones mundiales vivos de la Fórmula 1, y entre ellos, se encontraba la de Schumacher.

Este acto marcó su primera aparición pública desde su terrible accidente en 2013. Schumacher, quien sufrió graves lesiones en la cabeza tras un accidente de esquí, ha mantenido un perfil bajo desde entonces, con su familia tomando medidas para proteger su privacidad. La firma que dejó el heptacampeón alemán, que fue acompañada por su esposa Corinna, ha sido un rayo de esperanza para los que han seguido su carrera y su lucha en silencio.

M.S - the most emotional signature



Corinna helps Michael to autograph the champions helmet (April 2025)#KeepFightingMichael pic.twitter.com/lRX9TsZlZU