Norris pierde la paciencia con los elogios a Verstappen y lanza un mensaje contundente

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón ha sido celebrada por todos. Aficionados, periodistas e incluso rivales han destacado su rendimiento. Sin embargo, no todos están tan encantados con la insistencia mediática. Lando Norris, piloto de McLaren, se mostró visiblemente molesto en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Respeto a Max, sé lo que es capaz de hacer desde hace muchos años", afirmó Norris. Pero también dejó claro que no necesita que se lo recuerden a cada momento. El británico recordó sus inicios junto a Verstappen, cuando apenas eran unos adolescentes que ya soñaban con la Fórmula 1.

Su tono fue firme: "Cuando estás pilotando, sabes lo que es bueno y lo que no. No necesito que nadie me diga lo bueno que es Max". La constante comparación y el exceso de elogios al neerlandés parecen haber tocado un nervio en Norris, que siente que se está perdiendo la perspectiva sobre lo que hacen otros pilotos.

