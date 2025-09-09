Norris pierde los papeles con Verstappen y la polémica en el GP de Italia estalla

El Gran Premio de Italia en Monza comenzó con intensidad desde la primera curva. Max Verstappen, con su estilo agresivo habitual, empujó fuerte desde el inicio. Su maniobra en la salida provocó un momento tenso que muchos recordarán. Lando Norris, piloto de McLaren, tuvo que desviarse hacia el césped para evitar un contacto. La reacción de Lando Norris no se hizo esperar: por radio, el británico estalló con su equipo. “¿Qué está haciendo este idiota? Primero me pone en la hierba y luego corta la curva”, se le escuchó decir.

Verstappen continuó la secuencia saltándose la 'chicane', una acción que elevó aún más la tensión. Aunque finalmente devolvió la posición a Norris, el incidente quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Fue un arranque que combinó agresividad, habilidad y polémica. Los pilotos y equipos saben que Monza es un templo de la velocidad, pero también un lugar donde la presión puede explotar en cualquier momento.

Max Verstappen brilla, Norris mantiene la calma

A pesar del enfrentamiento inicial, la carrera siguió su curso y Verstappen mostró su talento una vez más. Con maniobras rápidas y precisas, logró mantenerse al frente y cruzar la meta en primera posición. Lando Norris, aunque visiblemente frustrado al inicio, terminó la carrera en segunda posición. Por detrás, Oscar Piastri completó el podio, sumando puntos importantes para el campeonato.

Es increíble como se caga encima Norris cuando tiene a Max Verstappen en paralelo pic.twitter.com/9UsntHchlm — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) September 8, 2025

Este resultado deja la clasificación más apretada. Piastri lidera con 324 puntos, seguido de Norris con 293 y Verstappen con 230. La victoria de Max no cambia su posición en el Mundial, pero sí demuestra que, incluso fuera de la lucha por el título, sigue siendo un contendiente temible en cada Gran Premio. Norris, por su parte, se mostró competitivo y paciente después de la polémica, consolidando su posición y recortando puntos valiosos al líder.

Monza fue, sin duda, un escenario de emociones encontradas. La combinación de velocidad, decisiones arriesgadas y tensiones personales dejó momentos para el recuerdo. Norris y Verstappen dieron un espectáculo que, más allá de la victoria, dejó claro que la Fórmula 1 sigue siendo impredecible y emocionante hasta la última vuelta.