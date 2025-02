Norris se prepara para la temporada 2025, el favoritismo lo coloca en la mira de todos

El equipo McLaren vivió una de sus mejores temporadas en años. En 2024, Lando Norris y Oscar Piastri demostraron un rendimiento impresionante que sorprendió a todos en la Fórmula 1. McLaren supo aprovechar el buen desarrollo del coche que había comenzado a finales de 2023. En la segunda mitad de la temporada, lograron mantener un nivel de competitividad alto, alcanzando el campeonato de constructores. Esta victoria fue un gran logro para el equipo, pues se alzaron con su primer título en décadas, consolidándose como una potencia en la parrilla.

A pesar de los éxitos del equipo, no fue suficiente para que un piloto de McLaren se coronara campeón. Max Verstappen, con su habilidad y consistencia, se mantuvo firme en la lucha por el título. Sin embargo, el equipo de Woking tiene claras sus metas para 2025: competir desde el inicio de la temporada y aspirar a todos los campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores.

Lando Norris se ve como favorito

Para Lando Norris, 2025 es un año crucial. Tras un 2024 en el que estuvo cerca de pelear por el campeonato de pilotos, el joven británico se ha quitado la presión y las excusas. En declaraciones recientes, Norris dejó claro que no hay margen para fallos: "Después del año pasado, no creo que tengamos excusas. Este año tenemos todo lo necesario para estar adelante y ser los mejores. Si no lo estamos, entonces es que no hemos hecho nuestro trabajo lo suficientemente bien". Con una gran temporada 2024 a sus espaldas, Norris se siente listo para dar el siguiente paso y luchar por el título.

La confianza de Norris está respaldada por la competitividad del McLaren de 2025. El coche, que ha mostrado un gran potencial en las últimas temporadas, tiene todas las características para ser uno de los mejores de la parrilla. Norris, junto con Piastri, tendrá la oportunidad de demostrar que el equipo de Woking no solo es fuerte en términos de constructores, sino también en la lucha por el campeonato de pilotos. A medida que se acerca la nueva temporada, la presión sobre Norris aumentará, pero él está dispuesto a asumir su papel como favorito. Sin excusas, es hora de demostrar lo que McLaren y él pueden hacer en 2025.