Nuevo rival para Alonso, Alpine no puede con él: bajonazo del español

Alpine llegaba al GP de Francia con muchas esperanzas. La escudería francesa llegaba al circuito de Paul Ricard con muchas mejoras en su monoplaza, tal y como informamos la semana pasada en Don Balón, y su objetivo principal era estar por encima de los McLaren y los Mercedes este fin de semana, e incluso, porque no, llegar a soñar con subirse al podio por primera vez esta temporada, pero la realidad ha vuelto a poner en su sitio a Fernando Alonso y Esteban Ocon y tras la clasificación del sábado, el piloto español saldrá 7ºy el galo 10º.

Por delante de ellos, los dos Mercedes y uno de los McLaren, el de Lando Norris, al que no creen que puedan superar durante la carrera, es más, Fernando Alonso cree que acabar en 7ª posición ya sería un éxito:” McLaren estaba inalcanzable, pensábamos estar con ellos en la crono y cuando he visto a medio segundo a Lando, es demasiado. Nunca tuvimos ese ritmo. Espero que en carrera estemos más cerca, pero sí parece que han dado un paso adelante, Alpha Tauri también”, comentaba el español al Diario AS.

“Nos ha sorprendido un poco a nosotros también, en Silverstone y Austria íbamos más rápido que aquí, no hay duda de eso. Hay que entender si es por bajo rendimiento nuestro, o si McLaren ha mejorado mucho. Es cierto que si vemos la diferencia que tenemos con Mercedes no estamos tan mal, estamos más o menos como siempre, así que es McLaren quien ha dado un paso adelante. Vamos a ver si podemos mejorar en la carrera”, concretaba Fernando.

Alpine se olvida del podio en una carrera en la que tenía puestas muchas esperanzas. Charles Leclerc consiguió la pole y detrás de él le siguen Max Verstappen y Sergio Pérez. Carlos Sainz saldrá desde las ultimas posiciones de la parrilla debido al cambio de motor. Para Fernando Alonso la posición del piloto de Ferrari es muy engañosa y cuenta con que en algún momento tendrá que verse con él:” En clasificación la posición ideal era la séptima, no creo que hubiese mucho más. Y en carrera, es como salir octavo porque sabes que Carlos (Sainz) va a llegar en algún momento de la carrera. Si podemos acabar séptimo u octavo ya son buenos puntos”, concluye el de Alpine. Veremos si tiene razón.