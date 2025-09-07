¿Otra mala suerte para Alonso? El Aston Martin falla y su cara lo dice todo

Fernando Alonso arrancó en Monza con ilusión. Partía desde una buena posición y parecía tener todo a su favor. El Gran Premio de Italia siempre ha sido especial para él, y los primeros giros mostraban un ritmo prometedor. Su estrategia de carrera era clara: mantener la posición, aprovechar los adelantamientos inteligentes y sumar puntos valiosos para el campeonato.

Todo iba según lo planeado hasta la vuelta 26. Tras una parada en boxes bien ejecutada, Alonso parecía listo para subir puestos. Pero el destino tenía otros planes. Al salir de la chicana de Ascari, el Aston Martin AMR25 sufrió un fallo en la suspensión delantera derecha. El coche se detuvo de repente en plena pista, dejando al piloto asturiano atónito. Su cara reflejaba la mezcla de sorpresa y frustración que sentía en ese momento. Fue un abandono instantáneo y definitivo, que cortó cualquier posibilidad de luchar por un buen resultado en Monza.

“Es increíble”, murmuró Alonso, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Un revés más en una temporada que, hasta ahora, ha estado llena de altibajos. Lo que parecía una oportunidad para sumar puntos importantes se convirtió en otro ejemplo de la mala suerte que ha acompañado al piloto en este 2025.

La resignación de un campeón

Al finalizar la carrera, Alonso mostró su resignación con un tono casi irónico: “Ya me estoy acostumbrando”. No era solo un comentario, sino un reflejo de la frustración acumulada tras varios abandonos en la temporada. A pesar de ello, su profesionalismo y determinación permanecen intactos. Sabe que la F1 es impredecible, y que incluso los mejores pilotos no pueden controlar todos los factores en la pista.

Este fue el quinto abandono de la temporada para Alonso, y cada uno deja una sensación amarga. Sin embargo, el piloto mantiene la motivación de seguir compitiendo y luchando. Su mirada sigue puesta en las próximas carreras, donde espera que la suerte y la fiabilidad del Aston Martin acompañen al fin.

Mientras tanto, el equipo deberá analizar el fallo mecánico y trabajar para evitar que se repita. La temporada todavía tiene carreras importantes, y Alonso, con su experiencia y talento, sigue siendo una pieza clave en cada lucha. Su pasión por el automovilismo y su espíritu competitivo se mantienen firmes, recordando a todos que, incluso cuando la suerte no acompaña, él sigue siendo uno de los grandes de la Fórmula 1.