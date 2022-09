Piastri lo desvela: el motivo del 'no' a sustituir a Alonso en Alpine

Por si alguien aún no se ha enterado, Fernando Alonso no correrá el año que viene con Alpine, si no que el piloto español ha decidido cambiar de aires y emprender una nueva aventura con Aston Martín, donde uno de los asientos se quedó libre para 2023 al anunciar Sebastian Vettel su retirada de la Fórmula 1 al terminar el presente curso. Tras esto, la escudería francesa no perdió el tiempo y quiso anunciar cuanto antes, para dar una imagen de tener controlada la situación, al sustituto del asturiano, y así lo hizo y publicó en redes social el anuncio oficial de que Óscar Piastri sería su reemplazo, pero el australiano, lo negó todo horas después y entonces comenzó en lío.

Oscar Piastri negó que el año 2023 fuese a correr para Alpine. El piloto de la Academia de Alpine, según la escudería francesa, tenía contrato con ellos hasta junio de 2023, y por ello la marca del rombo decidió ascender al australiano y darle una oportunidad en la Fórmula 1 juntos a Esteban Ocon, pero tal y como él mismo ha declarado públicamente al conocerse su fichaje para la próxima temporada por McLaren sustituyendo a Daniel Ricciardo, no tenía contrato con ellos hasta esa fecha y ha habido en todo momento una falta de claridad y confusión.

“El fallo de CRB ha confirmado que no tenía contrato para la temporada 2023 (con Alpine). Era libre de elegir mi destino y sentí que McLaren era una gran oportunidad. Para ser completamente honesto, faltaba claridad sobre mi futuro en el equipo de Alpine. Declararon públicamente que querían seguir con Fernando al menos uno o dos años más. Respeto eso. Pero después de pasar el año fuera, mis esperanzas estaban firmemente puestas en un asiento Alpine y la falta de claridad y, al igual que Fernando, tuve un sentimiento un poco extraño en las negociaciones, no sentí que fuera la decisión correcta para mí (quedarme)”, aseguraba el australiano.

Un sentimiento un poco extraño, lo mismo por lo que Fernando Alonso al final decidió cambiar de equipo para 2023, algo parece estar sucediendo en Alpine, pero lo que está claro es que el año que viene, una de los duelos a seguir será el del Aston Martin del piloto español y el Mclaren de Piastri.