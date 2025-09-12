¿Problemas para Hamilton? El exjefe de Ferrari lo humilla públicamente

El desembarco de Lewis Hamilton en Ferrari prometía grandes expectativas. Los anuncios fueron espectaculares. La publicidad, imparable. Sin embargo, los resultados no llegaron. Muy lejos de Charles Leclerc, Hamilton está pasando por uno de los momentos más complicados de su carrera. Tanto, que llegó a insinuar que la escudería podría buscarle un sustituto.

El expresidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, no ha tardado en expresar su opinión. En una entrevista para 'Sky Sports', lanzó un mensaje claro y contundente: "Menos anuncios y más resultados". Para él, la estrategia de marketing ha opacado lo que realmente importa: ganar. "Se hacen anuncios que a menudo generan expectativas excesivas, pero primero debemos obtener resultados", añadió.

El veterano dirigente apunta directamente a la gestión del equipo. Ferrari está lejos de sus objetivos históricos. Las victorias escasean y los podios, en muchas carreras, son una ilusión. La situación es crítica para la escudería más laureada de la Fórmula 1.

Falta liderazgo y un alma fuerte

Di Montezemolo también criticó la renovación de Fred Vasseur como jefe del equipo. Considera que Ferrari carece de un liderazgo sólido. "Lo que me entristece hoy es ver un Ferrari sin líder. No hay liderazgo y, sobre todo, veo que le falta un alma fuerte y decidida", dijo.

El expresidente lamenta la salida de Mattia Binotto, ahora al frente del equipo Sauber que se transformará en Audi. Cree que su continuidad habría dado estabilidad al equipo. Sin un líder fuerte, la escudería roja se siente perdida.

Ferrari atraviesa un 2025 realmente complicado. Lejos del título, con pocas victorias y sin la consistencia que caracteriza a los grandes equipos. La apuesta por Hamilton no está dando los frutos esperados y el descontento es palpable incluso desde los sectores más influyentes de la Fórmula 1.

El mensaje de Montezemolo es claro: el glamour y la publicidad no reemplazan la necesidad de resultados. Ferrari necesita volver a su esencia, recuperar el liderazgo y demostrar que sigue siendo un gigante de la Fórmula 1. La paciencia de los aficionados se agota y, con ella, también la tolerancia ante un año que hasta ahora ha sido decepcionante.