Recadito de Alonso a Ferrari y Alpine sueña en grande: tensión en F1

La encarnecida lucha deportiva visionada en las últimas carreras del campeonato de Fórmula 1 finalizado hace poco menos de un mes sigue dando que hablar entre las escuderías que integran el paddock y, aunque Fernando Alonso no acostumbra a polemizar, esta vez sus palabras no han pasado desapercibidas en Ferrari: el asturiano ha afirmado que el equipo rojo no potencia la buena relación personal entre sus miembros, dejando entrever que esa es una de las claves de su pérdida de prestigio en la categoría.

Alpine se ha marcado como uno de sus principales propósitos para el nuevo mundial poder nivelar el rendimiento de su monoplaza respecto a Ferrari y McLaren y, por qué no, optar a la tercera posición del Mundial de Constructores, ya que por mucho que se iguale la contienda se prevé altamente complicado poder competir con Mercedes y Red Bull. Todo puede pasar, pero la escudería ha terminado el último curso con unas sensaciones muy esperanzadoras de cara al nuevo desafío y Fernando Alonso, de la misma forma, ha querido dejar patente su optimismo para la nueva temporada.

En lo que concierne a Ferrari, la escudería liderada por Binotto ha finalizado el último curso dejando muchas dudas de cara a la nueva temporada y eso ha obligado al director del equipo, Mattia Binotto, a tomar una primera medida drástica, la que ya comentamos hace un par de días en Don Balón: no habrá líder sobre el asfalto en 2022. Por si fuera poco, a esas dudas generadas especialmente por Charles Leclerc se suman ahora las palabras de Alonso, las cuales no han sido bien recibida sen el box italiano: “En Ferrari, creo que es un poco más apasionante lo que ves en la gente de la fábrica. Un poco más caótico, también, porque quizás es parte del ADN latino, italiano y español”, ha afirmado el asturiano, según Crash.

Es cierto que las declaraciones del bicampeón del mundo simplemente hacían referencia a la posibilidad de que Alpine sea un digno competidor para Ferrari y McLaren en 2022, pero de forma indirecta sus palabras han servido para incrementar la tensión que se vive en la escudería roja desde hace algunas semanas. Eso sí, nadie puede negar que Leclerc y Sainz han mantenido a lo largo del mundial algunas diferencias, algo que aporta ese grado de veracidad a las palabras del piloto español de Alpine.