Red Bull deja de piedra a Verstappen con el nombre de su futuro compañero, ni Checo Pérez se lo cree

Las diferencias existentes entre Checo Pérez y Max Verstappen desde la temporada pasada venían vaticinando la salida del mexicano, un piloto cuyas actuaciones estaban diluyendo de forma progresiva sus opciones de mantenerse en Red Bull más allá de la presente temporada.

La tensión entre ambos pilotos ha sido más que palpable en el presente campeonato ya que, por un lado, Red Bull orientó los éxitos del equipo a Verstappen y, por otra parte, Pérez se negó a jugar a favor de su compañero aludiendo que él también disponía de amplias opciones de ganar el título.

En tal caso, los incontables problemas sufridos por el mexicano en este campeonato han abierto una brecha prácticamente insalvable entre ambos, 125 puntos, y esto, a pesar de que Pérez finaliza contrato el próximo año con la escudería dirigida por Christian Horner, parecía aproximar su adiós al equipo. No obstante, es aquí donde el británico ha cambiado radicalmente de parecer confesando el plan de futuro de la marca: "Tenemos un contrato. Estamos contentos con Checo y será nuestro piloto el próximo año. Pero para nosotros, siempre es bueno tener aliados más aliados como Alpha Tauri y Toro Rosso”, dijo a Speedcafe.

Es más, este no es el único relato novedoso en estas declaraciones exprés realizadas por Horner en los prolegómenos del Gran Premio de Países Bajos que reanudará el Mundial tras un mes de parón, sino la posibilidad de que el mexicano extienda su contrato con Red Bull más allá de 2024: “En 2025 es bueno tener siempre opciones. Max está asegurado hasta el 2028. El contrato de Checo vence a finales del próximo año. Si Checo cumple, seguiremos adelante con Checo. Si no lo hace, por cualquier motivo, no se limitará sólo a los conductores de Alpha Tauri. Porque hay un montón de pilotos arriba y abajo del pit lane a los que les gustaría conducir un coche Red Bull”, añadió el mandatario.

Verstappen, atónito

Como hemos hecho mención en infinidad de ocasiones en Don Balón, la relación entre Max y Sergio no es la más plácida desde hace muchos meses atrás y esta predisposición de Red Bull a seguir confiando en Pérez supone, desde ya mismo, una noticia muy poco agradable para el actual líder de la competición. Veremos si esto tiene consecuencias en un futuro no muy lejano.