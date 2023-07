Red Bull dice basta manda a Ricciardo a calentar: Alonso se lo ‘come’ en la batalla en el Mundial

Max Verstappen sigue en su camino para lograr su tercer título mundial de Fórmula 1 consecutivo. El piloto neerlandés vive muy tranquilo en su andadura para alcanzar un tricampeonato con el que superaría a Fernando Alonso. En este sentido, el camino está siendo mucho más tranquilo de lo esperado, especialmente por culpa de un Checo Pérez que, tras un inicio esperanzador, ha comenzado a acumular resultados catastróficos como lo son las cuatro eliminaciones consecutivas antes de la Q3, algo sonrojante para un piloto que cuenta con el coche más superior visto en años.

Red Bull se comienza a hartar

En la escudería austríaca no se explican como Checo no es capaz de lograr, como mínimo estar entre los siete primeros. El mexicano dispone del mejor coche de la parrilla con mucha diferencia y no está siendo capaz de sacarle ni la mitad de rendimiento que su compañero de equipo. Tan malos son los resultados del de Guadalajara, que Fernando Alonso le podría arrebatar la segunda plaza en el Mundial de Fórmula 1 en este mismo GP de Austria.

Los dirigentes de Red Bull, ya comienzan a sondear alternativas para poner fin a la pesadilla de Checo Pérez en esta temporada y asegurarse un mundial de constructores que con un solo piloto es imposible de ganar. En este sentido, Helmut Marko ya avisó que estarían atentos al desempeño de Daniel Ricciardo en los test de los neumáticos de Pirelli para la próxima temporada. Un aviso directo a Checo, que lejos de reaccionar se ha acabado hundiendo más.

Ser un carrerista ya no es excusa

Checo siempre ha destacado por ser un piloto más de domingos que de sábados. El mexicano es un artista en la gestión de neumáticos y a la hora de leer las carreras y luchar cuerpo a cuerpo. Sin embargo, nada esto sirve si en lugar de salir entre los cuatro primeros sale más allá de la décima posición, algo que ha repetido por cuarta vez consecutiva desde Mónaco, donde comenzó un calvario que todavía no ha terminado.

Así pues, en Red Bull comienzan a plantearse la idea de dar paso a Daniel Ricciardo en el caso que Checo Pérez prolongue su mala racha, la cual puede acabar costándole su puesto, no solo en Red Bull, sino que en toda la Fórmula 1.