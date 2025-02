Red Bull en aprietos, los problemas que afectan directamente a Verstappen

La temporada de Fórmula 1 está a punto de comenzar, pero las noticias no son las mejores para Red Bull Racing. Después de un dominio absoluto en los últimos campeonatos, la escudería enfrenta una serie de problemas internos que afectan directamente al futuro de Max Verstappen. El principal dolor de cabeza es la salida de su líder de diseño, Adrian Newey, quien después de años de éxitos, se unirá a Aston Martin en marzo. Este cambio es clave, ya que Newey ha sido una figura esencial para los seis títulos de constructores y los siete de pilotos conseguidos por Red Bull en los últimos años. Su marcha marca el fin de una era, y la escudería aún no ha logrado encontrar un reemplazo que mantenga el nivel de innovación y éxito al que están acostumbrados.

El impacto de su salida se ha reflejado en una fuga de talento dentro del equipo. Después de que Newey anunciara su partida, varios miembros clave de la escudería también han decidido dejar Red Bull. Figuras como Jonathan Wheatley, director deportivo, y Lee Stevenson, se han sumado a la lista de abandonos, lo que crea una gran incertidumbre en la estructura de la escudería.

🔴 Gianpiero Lambiase est promu chez Red Bull suite au départ de Jonathan Wheatley et va désormais assumer plus de responsabilités dans l'écurie autrichienne ! 👀 L'ingénieur italo-britannique sera cette saison le "responsable de course" du côté de chez Red Bull. Il devra… pic.twitter.com/icdksDcj4V

A pocos días del inicio de la nueva temporada, otro nombre importante ha decidido abandonar el equipo: Calum Nicholas. Este mecánico, muy vinculado a Max Verstappen, dejará su puesto como parte del personal de Red Bull Racing, aunque continuará vinculado al equipo en una función distinta, como embajador. Nicholas, con 13 años de experiencia en el equipo, ha sido una pieza clave en el funcionamiento diario de la escudería, y su partida es otro golpe para el equipo en un momento clave.

After 10 years as a Red Bull Racing mechanic Calum Nicholas starts a new chapter as a Reb Bull ambassador pic.twitter.com/Tw9368hEqP