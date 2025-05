Red Bull lanza un ultimátum a Verstappen o se despedirá del equipo

Max Verstappen está viviendo una temporada más calmada de lo esperado. Los resultados no son malos; de hecho, ha logrado plantar cara a los McLaren, que dominan con claridad este Mundial. El piloto ha sabido sacar provecho de un monoplaza que no es el más rápido, y eso habla de su calidad al volante. Sin embargo, fuera de la pista de Fórmula 1, algo ha llamado la atención en Red Bull.

Verstappen participó en una carrera del Mundial de Resistencia en Nürburgring, nada menos que con un Ferrari. Un movimiento inesperado que, aunque puntual, encendió las alarmas en la escudería del Toro. ¿Por qué un piloto de Red Bull compitiendo con un coche rival? La duda se instaló rápidamente en el paddock y en los despachos. Christian Horner, jefe del equipo, no tardó en pronunciarse al respecto, intentando mantener la calma pero dejando clara su postura.

El ultimátum: Fórmula 1 es la prioridad o adiós a Red Bull

Christian Horner ha reconocido que Max tiene un talento increíble y que es admirable que quiera participar en diferentes categorías del automovilismo. “Tenía muchas ganas de correr en Nürburgring, y lo hizo muy bien, disfrutó mucho”, comentó en una entrevista con ‘Sky Sports’. Sin embargo, también lanzó un mensaje claro: la prioridad debe ser la Fórmula 1, y más concretamente, el trabajo con Red Bull.

El jefe del equipo británico dejó claro que el equilibrio es fundamental. Está bien que Verstappen sea un piloto polifacético, pero la cabeza del neerlandés debe estar en la F1, sin distracciones. El mensaje no podría ser más directo: si Max no pone toda su atención y compromiso en la escudería, podría ver cómo su relación con Red Bull llega a un punto de no retorno.

Este ultimátum pone en jaque el futuro inmediato del campeón en Red Bull. La temporada continúa, pero la presión sobre Verstappen se intensifica. ¿Podrá el piloto centrar su foco en la F1 o las tentaciones de otras competiciones podrían costarle caro? Por ahora, la escudería no está dispuesta a permitir que su estrella se distraiga. El reloj avanza y el siguiente capítulo en esta historia está por escribirse.