Red Bull prepara un bombazo: así sería el nuevo socio de Max Verstappen

Red Bull mira hacia 2026 con una gran incógnita. El cambio de reglamento está a la vuelta de la esquina y Max Verstappen seguirá como líder indiscutible. Pero… ¿quién se sentará en el otro coche?

En la fábrica no hay consenso. Ninguno de los pilotos de su programa joven convence del todo. Tsunoda no ha dado el salto esperado. Lawson e Hadjar aún son una incógnita. Y en el mercado, los nombres potentes escasean.

Ahí es donde aparece Álex Palou. El español, estrella absoluta en la IndyCar, suma cuatro títulos en cinco años. Además, en 2025 conquistó las 500 Millas de Indianápolis. Un palmarés que intimida y que lo coloca en el radar de cualquier equipo ambicioso.

Medios como IndyStar aseguran que Red Bull ya habría mostrado interés. Palou, sin embargo, insiste en que no busca un regreso a la Fórmula 1. Su etapa formativa en Europa fue dura y sin recursos. En Estados Unidos encontró su lugar… y un dominio casi absoluto. Su representante, incluso, ha negado contactos. Pero en el paddock, el rumor crece.

Is Alex Palou going to be Max Verstappen’s next teammate?



The four-time INDYCAR champion is now linked to the second Red Bull seat, per IndyStar. pic.twitter.com/Ex4m5fxMAb — Motorsport (@Motorsport) August 25, 2025

Un salto arriesgado, pero posible

Pasar de la IndyCar a la Fórmula 1 no es fácil. Los coches, las pistas y las dinámicas de carrera son muy diferentes. Sin embargo, 2026 ofrece una oportunidad única. Todos los equipos tendrán que adaptarse a monoplazas nuevos. La curva de aprendizaje se iguala y eso podría beneficiar a un novato de la F1, incluso si viene de otro campeonato.

Para Red Bull, fichar a Palou tendría lógica. Es rápido, constante y sabe manejar la presión. Además, aportaría un toque mediático: un español en el coche más competitivo del mundo, junto al piloto más dominante de la última década.

Para Palou, el desafío sería enorme. Ya lo ha ganado todo en EE. UU., y probarse contra Verstappen podría ser el reto definitivo. Si lograra batirlo, entraría en la historia grande del automovilismo.

No sería el primer caso. Jacques Villeneuve dejó la IndyCar y se coronó campeón del mundo en F1. Juan Pablo Montoya cruzó el charco y también brilló. Palou podría ser el siguiente en seguir ese camino. De momento, todo es especulación. Pero si Red Bull quiere dar un golpe sobre la mesa, este movimiento podría serlo. Y el mundo de la Fórmula 1, sin duda, estaría listo para verlo.