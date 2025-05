Red Bull se arrepiente de no apostar por Carlos Sainz y lo reconoce públicamente

La temporada 2025 de Fórmula 1 ha comenzado con McLaren dominando claramente la competición. Con seis victorias en las ocho primeras carreras, Lando Norris y Oscar Piastri lideran el Mundial de Constructores, doblando en puntos a Red Bull. Max Verstappen es el único piloto de los austriacos que aguanta el ritmo, pero la falta de un compañero sólido está lastrando al equipo. Este déficit ha provocado que Red Bull pierda la oportunidad de luchar por un título clave que aporta mucho dinero y prestigio.

David Croft, comentarista de Sky F1, ha sido contundente: “Siguen con el piloto equivocado. Si quieren ganar el Mundial de Constructores, necesitan un piloto que rinda al máximo.” Croft recordó que Sainz estuvo disponible y que Red Bull no apostó por él. “Carlos era la opción lógica en el mercado para los próximos años. Sin él, ¿a quién van a fichar?”, se preguntó.

Carlos Sainz on not signing for Red Bull last year 👀 pic.twitter.com/BWz4NmCoW8