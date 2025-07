Red Bull toma una decisión drástica y despide a Christian Horner

Después de más de 20 años al frente de Red Bull Racing, Christian Horner ha dejado de ser el jefe del equipo. La noticia ha caído como un auténtico bombazo en la Fórmula 1. Horner no continuará en su cargo y será Laurent Mekies, actual jefe de Racing Bulls, quien tome las riendas. La escudería austríaca anunció oficialmente que Horner ha sido despedido, poniendo punto final a una etapa marcada por el éxito y también por la polémica.

Christian Horner lideró la época más gloriosa de Red Bull. Bajo su mando, el equipo ganó ocho campeonatos del mundo, primero con Sebastian Vettel y después con Max Verstappen. Desde 2005, el británico fue pieza clave para convertir a Red Bull en una potencia dentro de la Fórmula 1. Pero los últimos tiempos han sido turbulentos. Horner estaba envuelto en varias controversias, incluida una denuncia por acoso sexual que llegará a los tribunales en 2026. Además, su relación con Jos Verstappen, padre de Max, era tensa y llena de enfrentamientos públicos. Estas situaciones complicaron su continuidad, hasta que finalmente el Grupo Red Bull decidió dar un giro inesperado.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6