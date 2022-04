Renovación y victoria en Imola, la semana soñada de Sainz con Ferrari

Carlos Sainz sueña con lograr la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 esta temporada. Y por qué no, este fin de semana en el Gran Premio Emilia Romagna en el circuito de Imola puede tener una ocasión de oro. Lo cierto es que los Ferrari llegan como los principales favoritos a esta prueba del calendario y además juegan en casa, por lo que no hay razones para pensar que no puedan ofrecer de nuevo un gran rendimiento este fin de semana.

De hecho, los pronósticos e incluso los rivales colocan a los pilotos de Ferrari como los hombres de referencia a batir. Y es que la situación es favorable para la escudería italiana y para Carlos Sainz, ya que mientras que en Red Bull y en Mercedes se encuentran a vueltas con cambios y mejoras en el rendimiento del coche, en Ferrari están a gusto con lo que están viendo y tienen terreno ganado.

Partiendo de la certeza de que Charles Leclerc es el compañero de Carlos Sainz que va líder destacado en el Mundial y aparece ya como el gran favorito a hacerse con el título, lo cierto es que el piloto español está ofreciendo un impresionante rendimiento en esta temporada y se ha colado ya en más de una ocasión en el podio. Por eso, se espera que de nuevo Sainz esté adelante, cerca y tratando de seguir el ritmo de Leclerc y, por qué no, incluso lograr su primera victoria como profesional en la Fórmula 1.

El máximo rival ahora mismo de Sainz no es otro que precisamente su compañero de equipo. Leclerc está imparable y ya ha conseguido la victoria en dos Grandes Premios, por lo que en Ferrari confían con los ojos cerrados en él. Y es que este fin de semana parece que los Red Bull y los Mercedes van a estar bastante limitados en cuanto a opciones.

En Red Bull van a introducir una serie de piezas nuevas en el coche y además van a tener muy poco tiempo para probarlas, por lo que casi medirán su efectividad en la propia carrera, mientas que en Mercedes, pese a que el rendimiento del bólido está siendo deficiente, aún están tratando de averiguar las razones y no tienen pensado introducir demasiadas novedades. Así las cosas, se abre un horizonte esperanzador para Carlos Sainz.