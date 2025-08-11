¿Se acaba el reinado de Schumacher? Leclerc iguala su récord y Ferrari vibra como nunca

Charles Leclerc no está atravesando una temporada sencilla. Ferrari, que esperaba un monoplaza más competitivo, ha entregado un coche que no está a la altura. Esto, junto a un bajón en el rendimiento del piloto monegasco, ha complicado su lucha por las victorias. Sin embargo, pese a las dificultades, Leclerc ha sido la voz más fuerte en el equipo rojo.

Sus números hablan por sí solos. Comparado con grandes rivales como Lewis Hamilton, el monegasco ha tenido mejores resultados, especialmente en la primera mitad de la temporada, donde el británico mostró un nivel por debajo de lo esperado. En un campeonato tan competitivo, esto resalta aún más la calidad del joven piloto.

Pero más allá de los resultados en carrera, Leclerc ha alcanzado un récord histórico que pocos imaginaban. En su séptima temporada con Ferrari, ha logrado encadenar cinco años consecutivos con al menos una pole position en cada campeonato. Un logro que solo Michael Schumacher había conseguido a principios del siglo XXI, y que pone a Leclerc directamente en la élite del Cavallino Rampante.

A weekend of ups and downs. First pole of the season but unfortunately a much more difficult race with issues that made the win impossible. We’ll keep pushing for the second half but before that, it’s time to resttttttttt 🏖️ pic.twitter.com/Qczq2YckM0 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 4, 2025

El gran reto: transformar poles en victorias

Aunque el talento en clasificación de Leclerc es innegable, no todo es perfecto. El piloto cuenta con 27 poles en su carrera, una cifra impresionante para su corta trayectoria en la Fórmula 1. Sin embargo, de esas 27, solo ha podido convertir en victoria cinco. Esta estadística refleja un área clara de mejora.

Para que Leclerc pueda consolidarse como un verdadero aspirante al título mundial, debe pulir esta faceta. No basta con salir primero en la parrilla; la carrera es larga y exige consistencia, estrategia y, sobre todo, convertir esas oportunidades en triunfos. Ferrari y sus seguidores saben que este paso es crucial para que Leclerc no solo iguale, sino que supere la leyenda de Schumacher.

La temporada continúa, y aunque las expectativas sean altas, el monegasco tiene todo para escribir su propia historia. Lo que está claro es que Ferrari vuelve a vibrar con fuerza. El nombre de Leclerc suena fuerte y, ahora más que nunca, la pregunta está en el aire: ¿Se acaba el reinado de Schumacher?