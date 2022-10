¿Se avecina un culebrón en la F1?: Alonso le pega un ‘palo’ a Sainz Jr

La Fórmula 1 ha regresado tres semanas después del GP de Monza. Los pilotos encaran hoy, sábado 1 de octubre, la clasificación a las 15:00 (hora española) con el objetivo de conseguir una buena posición para la carrera del domingo. Sin embargo, poco interés habrá en el GP de Singapur, ya que, a falta de un mes y medio para que la competición termine, ya es un hecho que Max Verstappen ganará. También lo piensa Fernando Alonso, aunque en el caso del asturiano afirma que el dominio del neerlandés se puede deber a que Ferrari no estuvo bien, y dejando entrever que fue por culpa de sus pilotos, Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc.

A pesar de que el piloto nacido en Montecarlo está actualmente segundo en la clasificación general de F1, lo cierto es que Leclerc está muy lejos de Verstappen (entre ambos hay una diferencia de 116 puntos). Todavía más lejos está Carlos Sainz Jr que, a pesar de tener uno de los mejores monoplazas de la competición, está quinto clasificado (a 148 puntos de Max).

Es por ello por lo que Fernando Alonso, después de ser preguntado por los medios de comunicación en el GP de Singapur, compartió su más sincera opinión, a pesar de que no dejaba muy bien parado a su compatriota y amigo, Carlos Sainz Jr: “Ferrari tuvo un coche muy, muy rápido. Sin embargo, no hubo lucha porque Red Bull y Max fueron superiores, pero en el papel no tenían un coche tan superior. El Ferrari es igual o mejor”.

Justamente sobre el claro dominador de la temporada de la F1, Max Verstappen, Alonso le quiso mandar un mensaje de prudencia: “Tiene mucho camino por delante, pero le deseo más suerte de la que tuve yo. Yo tenía ese palmarés a los 26 años y es el mismo que tengo ahora. En cualquier caso, merece ganar. El cuándo no es importante, lo va a ganar. Aquí o en Japón”, opinó.

Finalmente, con relación a sus sensaciones personales, Fernando Alonso se mostró calmado: “Voy carrera a carrera. Intento ayudar a Alpine todo lo que pueda en el campeonato de constructores, está apretado con McLaren. Si tenemos la oportunidad de estar cerca del podio sería fantástico, pero para eso necesitamos que los coches que están delante tengan problemas”, sentenció.