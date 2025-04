Se avecinan grandes obstáculos para Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton ha sido uno de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1, pero su llegada a Ferrari no será un camino fácil. Aunque el equipo italiano es uno de los más prestigiosos en el automovilismo, se enfrenta a varios desafíos que podrían complicar la integración del británico.

Ferrari no es solo un equipo de carreras; es una institución con un legado lleno de historia y pasión. La presión de representar a un equipo tan icónico es enorme, no solo por las expectativas de los aficionados italianos, sino por el peso histórico que conlleva. Como señaló Richard Hopkins en una reciente entrevista, Ferrari tiene una forma única de operar, que a menudo difiere de otros equipos de la parrilla. Las decisiones estratégicas de Ferrari, a veces impredecibles, pueden generar confusión. Esto es algo a lo que Hamilton no está acostumbrado, después de años de trabajar en un ambiente más estable como el de Mercedes. Adaptarse a la cultura de Ferrari no será sencillo, y será fundamental para que Hamilton pueda alcanzar su máximo rendimiento en la escudería.

🚨 | TECHNICAL SPLIT: LECLERC & HAMILTON



Leclerc has chosen to follow his own development path at Ferrari, focusing on a direction that suits his driving style.



With Hamilton taking a different approach, the team now faces a technical split in setup and development strategy. pic.twitter.com/h8h5g08hHT