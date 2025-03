Se encienden las alarmas en Red Bull, el adiós de Checo Pérez desata el caos

La salida de Checo Pérez de Red Bull Racing ha desencadenado una serie de reacciones dentro del equipo y en el mundo de la Fórmula 1. Después de cuatro años en el equipo, el mexicano no lograba el rendimiento esperado, y su adiós llegó tras una temporada 2024 decepcionante. Esta decisión coincide con un momento clave para Red Bull, que se prepara para una alianza histórica con Ford para desarrollar motores propios a partir de 2026. Si bien esta asociación promete grandes avances tecnológicos, el equipo se enfrenta ahora a varios desafíos.

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, ha dejado claro que el proyecto con Ford implica un riesgo considerable. "Es un proyecto arriesgado, pero como solía decir Dietrich Mateschitz, sin riesgo no hay diversión", comentó en una entrevista. Horner resalta que esta colaboración no habría sido posible sin un socio que comparta la visión de innovación de Red Bull. Aunque las negociaciones con Porsche fracasaron, el acuerdo con Ford podría traer grandes beneficios a largo plazo, especialmente en términos de autonomía e independencia en el desarrollo de motores.

El fin de una era para Checo Pérez

Cuando muchos pensaban que su carrera en Fórmula 1 estaba en peligro, Checo Pérez encontró en Red Bull una oportunidad para resurgir. El mexicano fue reclutado por el equipo en 2020, reemplazando a Alexander Albon, y rápidamente demostró ser un piloto valioso, con victorias memorables y contribuciones al título de constructores.

El propio Horner mencionó que no fue una decisión fácil, pero que la necesidad de ser lo más competitivos posibles llevó a esta conclusión. Pérez terminó la temporada en una incómoda octava posición en el campeonato de pilotos, lo que significó que Red Bull no alcanzó el primer puesto en la clasificación de constructores. Liam Lawson, quien reemplazará a Pérez en 2025, se presenta como una nueva esperanza para el equipo, pero el futuro de Checo sigue siendo incierto. Si bien aún no ha anunciado su destino, varios rumores apuntan a que podría encontrar un asiento en equipos como Cadillac F1 en 2026.