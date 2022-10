Shock en F1: fecha para la retirada de Verstappen, no seguirá a Alonso

Si Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton tienen algo en común es que, cuando pretenden ser protagonistas en algún apartado, lo logran y esta vez las palabras del neerlandés son el centro de atención. El piloto de Red Bull logró su segundo título consecutivo en el último Gran Premio de Japón celebrado hace 11 días, pero ahora sus declaraciones acerca de su retirada han sido muy sorprendentes tanto para su propio equipo como para el resto de integrantes del paddock.

Y es que, tal y como ha revelado TyC Sports, Verstappen tiene una idea muy clara de cuál será la fecha sobre su retirada, aunque no es definitivo: conforme cumpla contrato con Red Bull en 2028.

Alzarse con su primer Mundial de Fórmula 1 en 2021 le sirvió, entre otras cosas, para ganarse una extensión del vínculo con la marca propiedad de Helmut Marko, una renovación que también catapultó su salario anual.

Verstappen es actualmente el piloto con un contrato en vigor más extenso, pero sus palabras dejan claro que no alargará su carrera demasiado, algo que sí que ha hecho Fernando Alonso a pesar de sus años sabáticos y que seguramente protagonice Lewis Hamilton, quien tiene ya sobre la mesa una oferta de renovación Mercedes que le permitiría seguir en la categoría varias campañas más: "No me veo conduciendo hasta que tenga 40 años porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la F1 algunos años más ya que firmé hasta 2028. Probablemente intentaré hacer algunos tipos diferentes de carreras porque también es importante probar cosas distintas”, comentó el campeón a Sky Sports.

Por el momento, Red Bull tiene afianzada la continuidad de un Verstappen que, salvo una mejora sustancial de Ferrari y Mercedes, seguirá siendo muy favorito en 2023 para sumar un nuevo título Mundial. Eso sí, su carrera será mucho más breve de lo que muchos imaginaban ya que, al contrario que los mencionados Alonso y Hamilton, el neerlandés ya tiene fecha para su adiós confirmada y la cual supone otro de los bombazos de la temporada.