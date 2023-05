Sorpresón en Mercedes: el OK más inesperado de Toto Wolff para anunciar el adiós de Hamilton

Que Lewis Hamilton forme parte de la parrilla en 2024 es una incógnita que Toto Wolff lleva tratando de despejar desde la postrera campaña, aunque sin éxito. El piloto inglés actualmente ostenta siete títulos en su palmarés individual y durante mucho tiempo su extensión de contrato con Mercedes ha ido vinculada a su deseo de ser el piloto más laureado en este ámbito por delante de Michael Schumacher, algo que va directamente ligado a sumar un nuevo triunfo final para desequilibrar la balanza con el alemán.

Eso sí, la diferencia de potencial entre Mercedes y Red Bull desde la temporada pasada ha ido aminorando las posibilidades de que Hamilton accediese a extender su compromiso en Mercedes y la tentativa de poner rumbo a Ferrari también ha entrado en escena. No obstante, la escudería de Maranello tampoco es un oasis de optimismo actualmente y por ello esta opción no se ha consagrado como la más llamativa para resolver el futuro del británico, aunque sigue abierta.

Durante todo este tiempo Wolff ha insistido de forma fehaciente a Lewis para tratar de evitar que abandone Mercedes cuando concluya esta temporada, pero las negociaciones se encuentran totalmente estancadas y, cansado de este tira y afloja, se ha producido un giro radical en este seno: según Pete Windson, una eminencia en la Fórmula 1, Lewis Hamilton tendrá la bendición de Toto Wolff para irse a Ferrari si pide una salida.

En su canal de YouTube, el que fuera directivo de equipos como Williams o Ferrari no ha titubeado para esclarecer la nueva postura del mandatario austriaco: “Si Hamilton le dijera a Toto, te lo he dado todo, ahora he tenido dos años con un auto malo, tengo una mega oferta de Ferrari y quiero tomarla. ¿Me mirarás a los ojos y me darás la mano y lo dejaremos? Toto haría eso”.

Un atisbo de esperanza

La única nota positiva que se puede extraer de todo esto en Mercedes es que la escudería comandada por Wolff tiene muchas esperanzas de poder mejorar el rendimiento el W14 en los meses que restan de campeonato y, si ya esta temporada quizá sea demasiado ambicioso pensar que el de Stevenage pueda ser el más fiero de los enemigos de Max Verstappen y Checo Pérez, una dinámica ascendente hasta el último compromiso del curso será la mejor forma de ilusionar a Lewis Hamilton y, por ende, su mejor arma para estrechar lazos de una vez por todas con el heptacampeón.