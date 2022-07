Su Ferrari se quemó y hubo culpables: Leclerc y Verstappen favorecidos

La mala suerte fue protagonista para Carlos Sainz en el Gran Premio de Austria. El piloto madrileño se vio obligado a detenerse tras romperse el motor de su Ferrari cuando estaba intentando superar a Verstappen para ser segundo. Lo peor, ocurría instantes después ya con el coche fuera de la pista, pues la tardanza de los operarios en actuar motivó que las llamas envolvieran a un monoplaza del que Carlos no podía salir al no estar del todo detenido. Finalmente, los comisarios intervinieron para apagar el fuego y sujetar al coche que caía cuesta abajo, ya que recordemos que no tienen freno de mano.



Tras la carrera, Sainz se mostró algo crítico con respecto a ello, puesto que lo que pudo acabar con un magnífico doblete para Ferrari, acabó en triunfo de Leclerc seguido de Verstappen. Críticas de las que los comisarios han querido defenderse a través de un comunicado que recoge por escrito el portal web ‘motorsport.com’: "En el incidente con Carlos Sainz en la curva 4, varias circunstancias desafortunadas se unieron. El lugar donde Sainz detuvo el Ferrari no era visible desde el puesto de los comisarios. Después de esto, recibieron instrucciones por radio dirigirse al coche con extintores y, cuando vieron mejor la situación, tomaron la decisión de llamar al camión de bomberos. Esta última decisión tuvo que tomarse en cuestión de segundos y, en retrospectiva, fue absolutamente correcta", aludieron.



A su vez, sobre la forma de encarar la situación del piloto español añadieron: "Otro problema fue que Sainz, comprensiblemente, se puso nervioso y soltó los frenos demasiado pronto. Un comisario tuvo que empujar la cuña debajo del vehículo mientras se movía, lo que, obviamente, provocó que este procedimiento fuera extremadamente complicado".



Por último, se comprometieron a seguir trabajando para que hechos como éste no se vuelvan a producir por el bien del espectáculo y de la salud de todos: "Somos un equipo formado por amantes de los deportes de motor, que sacrifican su tiempo libre con el objetivo de ayudar todo lo posible y asegurar la máxima seguridad posible. También miraremos este incidente como una oportunidad para mejorar aún más", concluían.