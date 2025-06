Tensión en Williams, Carlos Sainz admite errores y enciende las alarmas

Carlos Sainz no atraviesa su mejor momento. El piloto madrileño llega al Gran Premio de Canadá con la necesidad de cambiar la dinámica. Tras un GP de España decepcionante, donde no logró sumar puntos ni encontrar el ritmo, la presión empieza a crecer en Williams. Y también dentro de él. Las expectativas eran altas, pero la realidad ha sido más dura. Aunque ha tenido momentos destacados esta temporada, e incluso ha superado a los Ferrari en algunas carreras, la irregularidad pesa demasiado. Nueve Grandes Premios después, Sainz sigue sin firmar un resultado que convenza.

Un rendimiento irregular y una presión creciente

El paso por Barcelona dejó señales preocupantes. Sainz no solo no puntuó, sino que nunca encontró el equilibrio con su monoplaza. Y eso, en casa, duele más. Ahora, con la mente puesta en Montreal, el piloto español se exige a sí mismo: necesita resultados. Sabe que ha sido rápido, que ha demostrado capacidad, pero los domingos no terminan de reflejarlo.

En la previa del GP de Canadá, Carlos ha sido claro. Está impaciente. Considera que ha rendido bien, que ha entendido el coche y que ha encajado rápido en el equipo. Pero los puntos no llegan. Y eso empieza a incomodar. “Es hora de poner las cosas en orden”, ha asegurado.

Albon por delante y los focos sobre Sainz

Lo que más duele, quizá, es ver que su compañero de equipo, Alexander Albon, está por delante en el campeonato. El tailandés ha sabido sacarle más partido al Williams en momentos clave. Eso aumenta la presión para Sainz, que llegó como fichaje estrella y ahora se ve obligado a reaccionar.

En el paddock ya se percibe cierta tensión. Williams necesita sumar y Sainz también. El GP de Canadá se presenta como una oportunidad clave para cambiar el rumbo. Pero si el resultado no acompaña, las dudas podrían crecer aún más. Carlos lo sabe. Está en un momento de inflexión. Y todo apunta a que Montreal será una carrera decisiva para su confianza… y su futuro inmediato. Canadá podría marcar un antes y un después en la temporada de Carlos Sainz.