¡Tensión máxima! Rosberg acusa a Sainz de jugar demasiado al límite en pista

El Gran Premio de Italia dejó una polémica que todavía resuena en la F1. Carlos Sainz y Oliver Bearman protagonizaron un toque en Monza. Una acción que no pasó desapercibida para Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en 2016.

En declaraciones a 'Sky Sports F1' después de la carrera, Rosberg no se contuvo. Criticó duramente al español y se mostró sorprendido de que no se aplicara ninguna sanción. “Carlos Sainz tiene que ser el penalizado. Oliver Bearman tiene medio coche por delante… no es que tenga solo el alerón delantero o algo así, es una cantidad significativa del coche ahí”, afirmó el alemán.

La indignación de Rosberg no se quedó ahí. Preguntó directamente por qué Sainz no dejó espacio al Haas. “¿Por qué Carlos no deja más espacio? Dame una razón”, insistió, dejando claro que considera la maniobra excesivamente arriesgada. La pelea entre ambos pilotos no dio resultados positivos: Sainz terminó undécimo y Bearman decimosegundo. Una lucha intensa, pero sin recompensa.

💥 Nico Rosberg explotó contra Carlos Sainz en Monza, pero ¿quién tiene razón?



➡️ Direccion de Carrera sancionó a Bearman por este incidente, pero Rosberg asegura que “Sainz tiene que ser penalizado”



ℹ️ El análisis completo, en nuestra web #F1 pic.twitter.com/7LqYZ3pNtv — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 9, 2025

Un inicio complicado para Sainz en Williams

El malestar de Rosberg llega en un momento delicado para Carlos Sainz. Su estreno en Williams no está siendo sencillo. Varias carreras han pasado y las oportunidades de colarse entre los diez primeros siguen siendo escasas. Mientras tanto, su compañero Alex Albon ha mostrado un rendimiento sólido. El tailandés marcha séptimo en el Mundial con 70 puntos, mientras que Sainz apenas suma 16. La diferencia es abismal.

El español está lidiando con situaciones complicadas y pequeños incidentes que le alejan de los resultados que esperaba. La presión aumenta, y la paciencia de los aficionados también. Cada carrera parece un desafío mayor. Monza solo ha sido un ejemplo más de que la adaptación a Williams no está siendo fácil.

Para Sainz, la clave estará en encontrar consistencia y evitar los roces que tanto han llamado la atención. En una temporada donde cada punto cuenta, el margen de error es mínimo. Mientras tanto, voces como la de Rosberg dejan claro que su estilo agresivo no pasa desapercibido.