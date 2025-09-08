¡Tensión máxima! Verstappen explota contra Checo Pérez y lo insulta sin filtros

La relación entre Max Verstappen y Checo Pérez en Red Bull ha llegado a un punto crítico. Según declaraciones recientes, el ambiente en Milton Keynes estaba cargado de tensión desde hace meses. El padre de Verstappen no dudó en lanzar un comentario demoledor sobre Checo: “¡Qué idiota es ese tipo! Siempre le dieron el mismo material, pero solo necesita pisar el acelerador”, aseguró a RacingNews365.

No es la primera vez que se cuestiona el rendimiento del piloto mexicano. Durante sus cuatro años en Red Bull, Checo logró cinco victorias y ayudó al equipo a obtener dos títulos de constructores. Sin embargo, su desempeño en 2024 estuvo por debajo de lo esperado. Mientras Verstappen se coronaba campeón a falta de dos carreras, Pérez terminó octavo en la clasificación de pilotos, generando incluso pérdidas económicas importantes para el equipo al no asegurar más puntos en el campeonato de constructores.

El Dr. Helmut Marko, figura clave dentro de Red Bull, también ha comentado que la decisión de reemplazar a Checo estaba clara desde hace tiempo. Liam Lawson ocupará su lugar en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en el equipo. Aunque Pérez aún no ha detallado sus planes, ya confirmó que continuará en la Fórmula 1 con Cadillac, cerrando así un capítulo intenso en su carrera.

"Los papás de Max Verstappen y de Checo Pérez están escenificando un muy sabroso melodrama. Los dos, Jos y Antonio, escudan a ultranza a sus retoños."



🖋️ Lee la #opinión de @romanrevueltasrhttps://t.co/TFQgn5UOuo pic.twitter.com/pOu1qSPQV0 — Milenio (@Milenio) September 7, 2025

Checo Pérez: logros y desafíos

Checo Pérez llegó a Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que su carrera estaba en un punto crítico. Sustituyendo a Alexander Albon, el mexicano demostró talento y rapidez, pero su historial quedó marcado por la comparación constante con Verstappen, quien se consolidó como campeón durante todos esos años.

El padre de Checo también hizo una reflexión sobre lo que pudo haber sido: “Si a ‘Checo’ le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año, también sería campeón del mundo de F1. Él hizo campeón del mundo a Verstappen”, declaró a VictoryMediaMX. Estas palabras reflejan la frustración de ver a un piloto talentoso siempre a la sombra de su compañero, a pesar de contar con el mismo material y oportunidades.

Ahora, con un nuevo rumbo en Cadillac, Checo buscará recuperar su protagonismo. Mientras tanto, las declaraciones de Verstappen y su entorno dejan en evidencia que la tensión vivida en Red Bull no fue solo dentro de la pista, sino también fuera de ella, alimentando una de las historias más polémicas de la Fórmula 1 reciente.