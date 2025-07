Tsunoda en la cuerda floja, Red Bull lo culpa sin piedad

El Gran Premio en el Red Bull Ring dejó una imagen difícil de justificar para Yuki Tsunoda. El japonés terminó último. No solo fuera de los puntos, sino superado por pilotos que tampoco destacaron, como Colapinto, Hadjar o Stroll. Fue un domingo para olvidar, pero que Red Bull no parece dispuesto a pasar por alto.

Christian Horner, jefe del equipo, fue tajante en sus declaraciones. No buscó excusas y apuntó directamente al piloto: “El coche no es tan difícil de pilotar”. Un comentario que deja en evidencia que, dentro del equipo, ya no hay paciencia. La confianza se está agotando.

Horner admitió que Yuki mostró buen ritmo en las prácticas, pero que algo se rompió en clasificación: “Parecía estar bien el viernes y sábado temprano. Luego, simplemente desapareció. Cuando sales tan atrás, es muy difícil recuperar el ritmo. Y a él le cuesta volver a confiar en el coche”. Red Bull asegura que intentarán apoyarlo. Que quieren encontrar el problema y trabajar con él. Pero la frase que resuena en todo el paddock es clara: el coche no es el problema.

Yuki Tsunoda and Franco Colapinto collided at Turn 4 😱



Both drivers continued onwards to the finish #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/IiZdTQC7ah — Formula 1 (@F1) June 30, 2025

Cadillac lo observa desde la sombra

Mientras su puesto en Red Bull empieza a tambalearse, otra puerta podría estar abriéndose. Según Racing News 365, Cadillac, la nueva escudería que debutará en 2026, estaría interesada en fichar a Tsunoda.

La marca estadounidense está buscando pilotos con experiencia, juventud y potencial comercial. Yuki, con su carácter, su velocidad intermitente y su popularidad en Japón, podría encajar en ese perfil.

En la lista de Cadillac también aparecen otros nombres como Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou y Colton Herta. Pero el japonés tiene a su favor un sólido inicio de temporada con Racing Bulls, antes de que su rendimiento empezara a caer en picado.

Ahora, el reto es inmediato. Silverstone será decisivo. Necesita un buen resultado, no solo para salvar su imagen, sino también para mantener abiertas sus opciones en la parrilla de la F1. Porque si no convence a Red Bull… tendrá que empezar a mirar hacia otros boxes. Tsunoda se encuentra en un momento clave. Las críticas llegan desde arriba, los resultados no lo acompañan y los rumores de salida crecen. Su asiento ya no parece seguro. Y en la Fórmula 1, el tiempo para reaccionar es siempre corto.