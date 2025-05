Un excampeón de F1 lanza una fuerte crítica a Lewis Hamilton

El paso de Lewis Hamilton a Ferrari prometía ser uno de los grandes atractivos de la temporada. Sin embargo, lo que parecía una nueva era cargada de ilusión se ha convertido, por ahora, en un camino lleno de obstáculos. A excepción de su victoria en la carrera sprint de China, el británico no ha logrado brillar. Charles Leclerc, su compañero de equipo, lo ha superado tanto en ritmo como en resultados.

En el pasado Gran Premio de Miami, la frustración de Hamilton fue evidente. Cuestionó abiertamente la estrategia del equipo, dejando ver su malestar. Y esto no ha pasado desapercibido para figuras históricas de la Fórmula 1. Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, ha sido uno de los más críticos. "Se nota que Lewis no está nada contento", comentó en una entrevista reciente. Según él, esa falta de confianza está empezando a pasarle factura.

Villeneuve asegura que los mensajes y gestos de Hamilton durante las carreras reflejan que algo no va bien. “Cuando un piloto empieza a decir ‘lo siento’ o a justificarse, es porque ha perdido esa convicción”, señaló. Para el canadiense, este tipo de actitud puede llevar a que el entorno pierda la fe en ti.

📰: Jacques Villeneuve believes Lewis Hamilton is struggling at Ferrari because he was “overly protected” at Mercedes, claiming the 7-time champ “doesn’t know how to react” to being exposed during Ferrari’s tough start to 2025.#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/bn80vE3JBi