Verstappen al borde del colapso, se desespera con Red Bull

La historia de Red Bull y Max Verstappen en la Fórmula 1 parece estar a punto de cambiar. Después de una impresionante racha de cuatro títulos consecutivos, tanto de pilotos como de constructores, 2025 podría marcar el fin de una era dorada.

Este año, el equipo de las bebidas energéticas enfrenta retos inesperados. En las pruebas de pretemporada en Baréin, Verstappen no se mostró tan confiado como en años anteriores. De hecho, en declaraciones a Motorsport, dejó claro que no espera estar en la cima desde el principio. “No espero que seamos los más rápidos, pero es difícil saber cuál es el ritmo de los demás”, afirmó. Aunque el trabajo sigue adelante, el inicio de la temporada parece incierto.

Problemas inesperados

Las expectativas no solo recaen sobre Verstappen, sino también sobre el equipo técnico de Red Bull, que se ha enfrentado a más problemas de los esperados. Pierre Waché, director técnico, comentó que no todo ha sido tan fácil como pensaban. Los problemas con el coche fueron más evidentes de lo esperado, aunque Waché se mostró esperanzado, asegurando que los problemas encontrados ahora son más fáciles de resolver que cuando la temporada ya ha comenzado.

Sin embargo, no es un secreto que Red Bull está trabajando contra reloj para mejorar su rendimiento. Los tiempos no han acompañado y, aunque se ha explorado el potencial del coche, la sensación es que el coche no ha respondido como se quería en ciertos momentos.

Un futuro incierto

Max Verstappen, el campeón más dominante de los últimos años, se enfrenta ahora a una incertidumbre que jamás había vivido. En la pretemporada, no solo se ha enfrentado a dificultades técnicas, sino que también la competencia parece haber dado un paso al frente. Equipos como McLaren, Ferrari y Mercedes han mostrado mejoras importantes, dejando a Red Bull en una situación más vulnerable.

“Tuvimos algunos problemillas, pero en general completamos buena parte de lo que intentamos hacer. Creo que no estuvo mal, pero al mismo tiempo, todavía hay trabajo por hacer”, comentó Verstappen tras las pruebas. El futuro es incierto y, por primera vez, el piloto neerlandés no parece tener la misma confianza que en otras temporadas. Habrá que ver si Red Bull consigue resolver los problemas antes del inicio de la temporada o si, por el contrario, el dominio de años anteriores se desmorona.