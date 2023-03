Verstappen da un notición inimaginable a Mercedes y Aston Martin con Hamilton y Fernando Alonso

2 días, ese es el tiempo que queda para que arranque una nueva temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahréin como protagonista. La carrera que tendrá lugar en territorio asiático no solo servirá para que Max Verstappen reafirme su rígida candidatura a sumar el tercer título consecutivo, sino para que Fernando Alonso y Lewis Hamilton, dos instituciones de esta disciplina, demuestren si pueden ser una amenaza para el vigente campeón de la competición.

Y es precisamente Verstappen el que ha realizado unas sorprendentes declaraciones, aprovechando los entrenamientos libres previos a la clasificación, con las que ha inyectado un choque de autoestima enorme tanto al asturiano como al inglés. Recordemos que ya en los test de pretemporada Alonso logró la segunda mejor marca de la tanda situándose a solo unas milésimas de Max y, en los mencionados libres de Bahréin, ha vuelto a registrar un tiempo similar.

Producto de ello, la ilusión ha colmado el garaje de Aston Martin debido a que una sola carrera podría ser suficiente para presumir de haber acertado de lleno con la adquisición del bicampeón español.

Amén de la marca verde, Mercedes también se puede llenar de gozo con las últimas declaraciones de Verstappen, las cuales han sido recogidas por Standard Sport y las cuales se incluyen al de Stevenage en la pelea por el campeonato cuando el pesimismo estaba inundando la escudería por los malos tiempos cosechados en los entrenamientos: "No descarto a Lewis y Mercedes. Tienen una filosofía diferente y tal vez lleve un poco más de tiempo lograrlo. Con estos autos nuevos, no sabemos cuál es el margen de mejora. Tal vez en algún momento nos podamos estancar, no lo sé. Ellos podrían tener todavía mucho potencial sin explotar”.

Por si fueran pocos motivos de esperanza, Verstappen se ha atrevido incluso a afirmar con rotundidad que los 38 años de Lewis Hamilton no deberían afectar en nada al rendimiento del inglés en la pista, algo que inevitablemente también brinda una dosis mucho mayor de responsabilidad al heptacampeón británico, quien aún no ha resuelto su futuro profesional más allá de la campaña actual: ¿Es el GP de Bahréin el primer paso para hacerlo?