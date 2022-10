Verstappen endulza el caos de Alonso: campeón en Mercedes o Red Bull

La temporada 2022 de F1 ya ha entrado en su fase final y una victoria de Max Verstappen en Japón materializaría su segundo título consecutivo en la categoría, siempre y cuando Charles Leclerc no logre finalizar segundo. Sea así o no, es cuestión de tiempo que el piloto de Red Bull añada un nuevo éxito a una carrera que se prevé sumamente brillante, pero no es el único motivo por el que ‘Mad Max’ protagoniza hoy estas líneas.

Y es que, a pesar de que el piloto tiene la mente puesta en sellar la corona en Suzuka, también ha tenido tiempo para deshacerse en elogios hacia un Fernando Alonso que se ha quedado estupefacto tras conocer las palabras del vigente campeón.

De sobra han quedado de manifiesto los problemas existentes entre el español y Alpine, problemas derivados del comportamiento de la escudería francesa, y estas palabras solo ratifican lo que muchos expertos han comentado, no de forma tan tajante, durante los últimos años: si hubiera contado con un choque competitivo, el asturiano hubiera marcado una época en cuanto a títulos.

Así, sin tapujos, Max se ha atrevido a manifestar abiertamente lo que piensan de Alonso, o lo que es lo mismo, las buenas cualidades que tiene el todavía piloto de Alpine sobre el volante a pesar de que no haya podido competir por el título desde que dejó Ferrari hace más de seis años atrás: “En F1, necesitas un poco de suerte, y necesitas tener la suerte de tomar la decisión correcta y luego tener un auto dominante por mucho tiempo. Quiero decir, obviamente, si hubieras puesto a Fernando en los autos con los que otras personas han ganado campeonatos, él habría hecho lo mismo. Pero no es así como funciona la categoría”, ha recogido Crash.

A decir verdad, Mercedes y Red Bull son los monoplazas que en los últimos siete años se han disputado el oro en el campeonato, especialmente gracias a las figuras de Verstappen y Lewis Hamilton. Si estas dos escuderías no hubieran contado con el inglés o con el neerlandés respectivamente, quizá Alonso podría haber sido una de sus opciones predilectas para ocupar el asiento principal en alguna de estas marcas, pero su rendimiento ha sido tan satisfactorio que el asturiano ha tenido que conformarse con militar en equipos de segunda fila, como es el caso de Alpine o de Aston Martin, equipo al que llegará en 2023.