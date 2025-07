Ya es oficial, Max Verstappen confirma su futuro y sorprende a todos con su decisión

Después de semanas llenas de especulaciones y titulares incendiarios, Max Verstappen ha decidido hablar claro. En plena previa del Gran Premio de Hungría, el piloto neerlandés ha zanjado cualquier duda: seguirá en Red Bull la próxima temporada.

“Creo que es hora de acabar con todos los rumores. Para mí, siempre estuvo bastante claro que me quedaba”, declaró ante los medios en el hospitality del equipo. Una frase directa, sin rodeos, con la que entierra los rumores que lo vinculaban con otras escuderías, especialmente Mercedes.

Todo comenzó con unas declaraciones de su cuñado, Nelson Piquet Jr, que insinuó un posible movimiento hacia el equipo alemán. Las redes estallaron. Los titulares volaron. Pero Verstappen, fiel a su estilo, prefirió guardar silencio... hasta ahora. Su permanencia cobra aún más peso tras los recientes cambios en Red Bull. La salida de Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies al mando abrieron aún más interrogantes. Sin embargo, Max ha decidido apostar por la estabilidad en un momento de transición interna.

Max Verstappen confirms he's staying at Red Bull next season 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/6ToNBPw4Tq — Formula 1 (@F1) July 31, 2025

Enfocado en 2025… pese a un 2024 complicado

La temporada actual no está siendo la mejor para el tricampeón. A 81 puntos del líder Oscar Piastri y con 65 de desventaja frente a Lando Norris, Verstappen parece ya mirar más allá del presente.

“En mi caso, nunca he dicho nada al respecto porque solo me centré en hablar con el equipo sobre cómo podíamos mejorar nuestro rendimiento y sobre ideas para el coche del año que viene”, explicó. Lo suyo, al menos por ahora, no son los rumores ni las polémicas. Es el trabajo.

Y aunque quedan 11 Grandes Premios para cerrar la temporada, el neerlandés ya está enfocado en el proyecto 2025. Habla de mejoras, de evolución, de futuro. Porque Max, más allá de los altibajos, sigue teniendo hambre de victoria.

Con esta confirmación, Red Bull respira aliviado. Su estrella sigue en casa. Y la Fórmula 1 puede dejar, al menos por ahora, un capítulo menos de drama. Verstappen lo tiene claro: su compromiso con Red Bull está más firme que nunca, y aunque la temporada actual no ha sido fácil, ya está completamente enfocado en liderar el proyecto del próximo año y volver a luchar por lo más alto.