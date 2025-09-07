Álex Márquez arruina la racha de Marc y retrasa su gloria mundial

El Gran Premio de Cataluña dejó una de las imágenes más inesperadas de la temporada. Álex Márquez consiguió una victoria que nadie vio venir. Su hermano Marc, que llegaba con una racha impresionante de 15 triunfos consecutivos, vio cómo su dominio se frenaba de manera abrupta. Este resultado también retrasa la celebración del título mundial para Marc, quien ahora deberá esperar varias carreras más para asegurarlo.

Álex demostró que no solo está ahí para aprender de su hermano mayor. Con precisión y valentía, tomó la delantera y mantuvo el ritmo hasta cruzar la línea de meta. La emoción en Montmeló fue palpable. Los aficionados vivieron un momento histórico: ver a los hermanos Márquez competir codo a codo y que el menor logre imponerse en la pista fue un espectáculo que quedará en la memoria de todos.

La fuerza de la sorpresa y la estrategia

Desde el inicio, Marc trató de controlar la carrera. Lideró las primeras vueltas y parecía tener todo bajo control. Sin embargo, Álex no se rindió. Con movimientos calculados, logró superar a su hermano y resistir la presión hasta el final. Esta victoria no solo rompe la racha de Marc, sino que también confirma que Álex ha alcanzado un nivel de competitividad capaz de desafiar a los mejores.

ES UNA DE LAS IMÁGENES DE LA TEMPORADA 😍 SON ÁLEX Y MARC MÁRQUEZ HACIENDO HISTORIA EN SU CASA



Sacando los pasos prohibidos, abrazándose y celebrando un doblete que nunca olvidarán 🥹#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/N6jgYpROwn — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

La repercusión de este resultado va más allá de la pista. Marc, que aspiraba a celebrar su título en Misano, la histórica “casa” de Valentino Rossi, ahora tendrá que esperar. La tensión familiar y deportiva se mezcla con la emoción de los aficionados. La temporada de MotoGP sigue abierta y con posibilidades inesperadas, recordándonos que en este deporte nada está escrito hasta que cae la bandera a cuadros.

La rivalidad entre los hermanos Márquez sigue siendo uno de los atractivos más grandes del motociclismo actual. Aunque Marc ha dominado la temporada, Álex ha dejado claro que puede desafiarlo en cualquier momento. Su triunfo en Cataluña no solo es un golpe a la racha de su hermano, sino también una prueba de que la próxima generación de pilotos españoles tiene fuerza, talento y carácter.

Con varias carreras aún por disputarse, lo que está por venir promete ser intenso y emocionante. Los aficionados estarán atentos a cada adelantamiento, cada estrategia y cada gesto de los hermanos Márquez. La lucha por el campeonato sigue viva, y la historia de esta temporada todavía tiene muchas páginas por escribir.