Alex Márquez lo confiesa, el motivo por el que Marc hace sufrir a Bagnaia

El regreso tras el parón veraniego de MotoGP no trajo buenas noticias para Francesco “Pecco” Bagnaia. En Spielberg, un circuito donde históricamente había brillado, volvió a tener problemas. La sprint del sábado terminó en retirada debido a un fallo en su neumático trasero. Y el domingo, aunque logró terminar la carrera, apenas pudo ser octavo.

Según ha informado La Sexta, estos resultados dejan a Bagnaia en una situación complicada en la clasificación general. Mientras tanto, Alex Márquez consiguió sumar puntos importantes. Aunque terminó décimo en el Gran Premio, su segundo puesto en la carrera corta le permitió salir de Austria con siete puntos más de ventaja sobre el compañero de su hermano, Marc Márquez. La diferencia entre ambos ya alcanza los 55 puntos.

“No me alegra que esté sufriendo. El sábado se tuvo que retirar, el domingo no le salió bien la carrera. Creo que necesitamos al Pecco de los últimos años, para el campeonato y para todo, pero está en un punto que, si cuadra un fin de semana bien, dará el paso para ponerse al nivel del año pasado”, explicó Alex con sinceridad y sin rodeos.

En Spielberg está la película llamada #AustrianGP y los tres personajes más rápidos fueron Marc Márquez, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia. 🎬🔥 pic.twitter.com/0IDwArSg4z — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 15, 2025

La sombra de Marc y su impacto en Pecco

Alex Márquez también se refirió a la influencia que su hermano ejerce sobre Bagnaia. Según él, la presencia de Marc puede complicar la mentalidad de cualquier piloto. “Personalmente creo que la ecuación, y espero que no suene mal, la complica un poco Marc. Cuando tienes un compañero como Marc Márquez que con tu misma moto marca tanta diferencia, llega un punto que dudas de ti mismo, puedes bloquearte un poco mentalmente”, afirmó.

No solo se trata de Bagnaia. Alex asegura que todos los pilotos de Ducati sienten la presión cuando Marc está en pista. “Hay cosas que hace que te saca dos décimas y no sabes cómo hacerlo”, concluyó.

El mensaje de Alex es claro: no hay rencor, sino comprensión. Reconoce la calidad de Bagnaia y sabe que los resultados pueden mejorar. Sin embargo, el impacto psicológico de competir contra Marc Márquez es innegable. La mezcla de talento y experiencia del ‘73’ sigue siendo un desafío constante para cualquier rival, incluso para los más fuertes de Ducati.

El mundo de MotoGP observa con atención. Bagnaia necesita reencontrarse consigo mismo y dejar atrás los fantasmas que Marc genera, si quiere mantenerse en la lucha por el campeonato. Mientras tanto, Alex Márquez sigue sumando experiencia y puntos, consciente del papel que juega en esta dinámica familiar y deportiva.