Álex Márquez recibe dura sanción antes del próximo GP y no se esconde

Álex Márquez ha sido sancionado con una penalización ‘long lap’ que deberá cumplir en el próximo Gran Premio, que se disputará en Austria después del parón de verano. La medida llega tras un incidente grave en el Gran Premio de la República Checa. En la segunda vuelta, Márquez y Joan Mir chocaron, lo que provocó la retirada de ambos pilotos. Los comisarios consideraron la acción como una falta grave, y por eso le impusieron esta sanción para la siguiente carrera.

El propio Álex ha aceptado la decisión sin rodeos. “La sanción me parece justa. Cuando me caí, ya sabía que la tendría. Asumo la culpa”, ha dicho con sinceridad. No ha intentado buscar excusas ni justificar su error, algo que habla de la madurez del piloto, que a sus 25 años afronta con responsabilidad las consecuencias de sus actos en la pista.

Mirar hacia adelante con optimismo

Más allá de la sanción, Álex Márquez también ha explicado que en la República Checa no se sintió cómodo del todo. Arrastraba una lesión en el dedo, lo que limitó su rendimiento y, probablemente, influyó en el accidente. Pero el ilerdense se muestra firme en aprender de sus errores y mejorar en la segunda mitad de la temporada.

“A pesar de acabar así esta carrera, quedan 10 más. El balance es muy bueno. Estamos segundos en el mundial, mucho mejor de lo que esperábamos”, ha comentado con una sonrisa de confianza. Además, quiso quitarle importancia a la discusión que tuvo con Joan Mir tras la caída, asegurando que son cosas que no sirven para nada: “Él estaba enfadado y yo también conmigo mismo. Pido disculpas.”

El parón de verano llega en un momento para reflexionar y recargar energías. Álex Márquez sabe que tiene margen para mejorar y que la temporada aún tiene muchas páginas por escribir. La sanción está ahí, pero él está decidido a seguir peleando sin esconderse. Aunque la sanción supone un golpe, Álex Márquez demuestra con su actitud que está dispuesto a aprender de los errores y seguir luchando con toda la determinación para pelear por sus objetivos en la segunda mitad de la temporada.